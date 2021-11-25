«Людей надо услышать, иначе социальный взрыв»: В Бердске в школе №9 запретили депутату-коммунисту Аркадию Брагину собирать подписи против QR-кодов

В Бердске депутата Аркадия Брагина лишили места встречи с избирателями из-за сбора подписей против QR-кодов.
Напомним, что 12 ноября в Госдуму был внесен законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Данный код получают те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Символ отображается на сайте госуслуг. Во многих регионах России уже сейчас без QR-кода невозможно посетить общепиты, магазины, учреждения культуры.
Как рассказал «Курьер.Среда» Аркадий Брагин, прежним местом для встречи с избирателями являлась школа №9. Когда депутат захотел предупредить директора учебного заведения о том, что в школу будут приходить желающие поставить подпись против QR-кодов, то столкнулся с недопониманием.
- По средам, когда в школе у детей заканчиваются уроки, у меня проходят встречи с избирателями. Людям я еще с субботы говорил, что сбор будет осуществляться на Ленина, 16 в офисе КПРФ и в школе. Я просто по-человечески по WhatsApp директора предупредил и спросил не возражает ли она против этого. Поначалу директор мне ничего не ответила. Может ее что-то напрягло или консультировалась она с кем-то. Потом написала, что помещение предоставляется для встречи с избирателями и другую деятельность на территории школы проводить нельзя. Когда я у руководителя учебного заведения спросил, против ли она QR-кодов - мне ничего не ответили. Я сказал, что в школе будет мой помощник. Люди, что не имеют право поставить подпись? - с недоумением проговорил журналисту «Курьер.Среда» Аркадий Брагин.
По словам депутата, директор ответила ему через день. Она сообщила, что школьным помещением для встреч с избирателями Аркадий больше пользоваться не может. В конце сообщения была приписка следующего содержания «По всем вопросам обращайтесь к начальнику управления образования Михаилу Каркавину и председателю совета депутатов Бердска Владимиру Голубеву». Брагин решил все-таки набрать в управление образования Бердска, но на звонок никто не ответил. Тогда мужчина обратился к специалисту совета депутатов Алене Неверовой.
- Я задал вопрос. Специалист сказала, что напишет письмо на имя главы города, чтобы нам нашли новый участок,- сказал избранный в 2021 году депутат.
За два дня проведения акции в офисе КПРФ на ул.Ленина, 16 было собрано около 940 подписей против QR-кодов. По мнению Аркадия, вакцинация и QR-код - это не одно и то же. К слову, сам Аркадий вакцинирован.
- Даже если вот возьмем дедушку. У него нет современного телефона. Он ходит с кнопочным. Где ему этот QR-код взять? Бумажку можно потерять. Или вот, например, в одном из городов пенсионер, чтобы получить QR-код, пошел в далекий МФЦ пешком. Его не пустили в общественный транспорт из-за того, что QR-кода нет. Я считаю, что это поражение в социальных правах. Дело в том, что люди реально идут. Ко мне поступают сотни звонков. Вы не представляете какое количество активистов помогает, копирует подписные листы и относят их на предприятия. Людей то надо услышать и понять, вот в чем дело иначе общественный взрыв может произойти. Люди выйдут еще куда-нибудь и устроят что-нибудь, а нам это разве надо?- высказался Аркадий Брагин.
«Курьер.Среда» решил поинтересоваться о причине ограничения Аркадия Брагина использования школьного помещения для встреч с избирателями. Редакция обратилась к начальнику управления образования Бердска Михаилу Каркавину, но не застала его на рабочем месте. С директором школы №9 Бердска Верой Забелич связаться не удалось.
Отметим, что сбор подписей против QR-кодов на ул. Ленина, 16 продлится до 14 декабря. Как заверяют коммунисты, вчера, 24 ноября, некоторые данные уже отправили в центральный штаб. В настоящее время производится обсуждение отправления документов в законодательное собрание Новосибирской области. Фракция КПРФ предполагает, что инициатива дойдет до Москвы и решение о QR-кодах пересмотрят.