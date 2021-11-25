Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Людей надо услышать, иначе социальный взрыв»: В Бердске в школе №9 запретили депутату-коммунисту Аркадию Брагину собирать подписи против QR-кодов

9:27:1211/25/2021,Алина Бурова
0

Школьное помещение депутату выделили специально для встреч с избирателями. Мероприятия проводились в определенные дни и часы, но что-то пошло не так. В другом помещении депутату за два дня удалось собрать около 940 подписей бердчан против матричных штрихкодов.

Аркадий Брагин столкнулся с сопротивлением руководства школы №9, когда начал собирать подписи против QR-кодов. Фото: pixabay/Администрации Бердска
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
Права переболевших коронавирусом и вакцинированных следует уравнять, считают эксперты

Права переболевших коронавирусом и вакцинированных следует уравнять, считают экспертыГоликова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабреЕщё 28 новости

В Бердске депутата Аркадия Брагина лишили места встречи с избирателями из-за сбора подписей против QR-кодов.

Напомним, что 12 ноября в Госдуму был внесен законопроект об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Данный код получают те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Символ отображается на сайте госуслуг. Во многих регионах России уже сейчас без QR-кода невозможно посетить общепиты, магазины, учреждения культуры.

Как рассказал «Курьер.Среда» Аркадий Брагин, прежним местом для встречи с избирателями являлась школа №9. Когда депутат захотел предупредить директора учебного заведения о том, что в школу  будут приходить желающие поставить подпись против QR-кодов, то столкнулся с недопониманием.

-  По средам, когда в школе у детей заканчиваются уроки, у меня проходят встречи с избирателями. Людям я еще с субботы говорил, что сбор будет осуществляться на Ленина, 16 в офисе КПРФ и в школе. Я просто по-человечески по WhatsApp директора предупредил и спросил не возражает ли она против этого. Поначалу директор мне ничего не ответила. Может ее что-то напрягло или консультировалась она с кем-то. Потом написала, что помещение предоставляется для встречи с избирателями и другую деятельность на территории школы проводить нельзя. Когда я у руководителя учебного заведения спросил, против ли она QR-кодов - мне ничего не ответили. Я сказал, что в школе будет мой помощник. Люди, что не имеют право поставить подпись? - с недоумением проговорил журналисту «Курьер.Среда» Аркадий Брагин.

По словам депутата, директор ответила ему через день. Она сообщила, что школьным помещением для встреч с избирателями Аркадий больше пользоваться не может. В конце сообщения была приписка следующего содержания «По всем вопросам обращайтесь к начальнику управления образования Михаилу Каркавину и председателю совета депутатов Бердска Владимиру Голубеву». Брагин решил все-таки набрать в управление образования Бердска, но на звонок никто не ответил. Тогда мужчина обратился к специалисту совета депутатов Алене Неверовой.

- Я задал вопрос. Специалист сказала, что напишет письмо на имя главы города, чтобы нам нашли новый участок,- сказал избранный в 2021 году депутат.

За два дня проведения акции в офисе КПРФ на ул.Ленина, 16 было собрано около 940 подписей против QR-кодов. По мнению Аркадия, вакцинация и QR-код - это не одно и то же. К слову, сам Аркадий вакцинирован.

- Даже если вот возьмем дедушку. У него нет современного телефона. Он ходит с кнопочным. Где ему этот QR-код взять? Бумажку можно потерять. Или вот, например, в одном из городов пенсионер, чтобы получить QR-код, пошел в далекий МФЦ пешком. Его не пустили в общественный транспорт из-за того, что QR-кода нет. Я считаю, что это поражение в социальных правах. Дело в том, что люди реально идут. Ко мне поступают сотни звонков. Вы не представляете какое количество активистов помогает, копирует подписные листы и относят их на предприятия. Людей то надо услышать и понять, вот в чем дело иначе общественный взрыв может произойти. Люди выйдут еще куда-нибудь и устроят что-нибудь, а нам это разве надо?- высказался Аркадий Брагин.

«Курьер.Среда» решил поинтересоваться о причине ограничения Аркадия Брагина использования школьного помещения для встреч с избирателями. Редакция обратилась к начальнику управления образования Бердска Михаилу Каркавину, но не застала его на рабочем месте. С директором школы №9 Бердска Верой Забелич связаться не удалось.

Отметим, что сбор подписей  против QR-кодов на ул. Ленина, 16 продлится до 14 декабря. Как заверяют коммунисты, вчера, 24 ноября, некоторые данные уже отправили в центральный штаб. В настоящее время производится обсуждение отправления документов в законодательное собрание Новосибирской области. Фракция КПРФ предполагает, что инициатива дойдет до Москвы и решение о QR-кодах пересмотрят.

Аркадий предоставил переписку в которой задавал вопросы директору. Фото: Предоставлено героем

Аркадий предоставил переписку в которой задавал вопросы директору. Фото: Предоставлено героем

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школаакциядепутатзапретсбор подписейQR кодВакцинация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Коммунисты правы или нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске 33 человека отстранили от работы за отсутствие прививки до конца пандемии. Мэр Шестернин возмущен сбором подписей против  QR-кодов
9:46:23 11/25/2021
В Бердске 33 человека отстранили от работы за отсутствие прививки до конца пандемии. Мэр Шестернин возмущен сбором подписей против  QR-кодов
Теряли сознание на ходу: пострадавший при взрыве на «Листвяжной» шахтер рассказал о о своем спасении на Кузбассе
9:27:20 11/25/2021
Теряли сознание на ходу: пострадавший при взрыве на «Листвяжной» шахтер рассказал о о своем спасении на Кузбассе
Бердск«Людей надо услышать, иначе социальный взрыв»: В Бердске в школе №9 запретили депутату-коммунисту Аркадию Брагину собирать подписи против QR-кодов
9:27:12 11/25/2021
«Людей надо услышать, иначе социальный взрыв»: В Бердске в школе №9 запретили депутату-коммунисту Аркадию Брагину собирать подписи против QR-кодов
Как в «Черную пятницу» не дать себя обмануть: чек-лист для офлайн и онлайн покупок
9:15:15 11/25/2021
Как в «Черную пятницу» не дать себя обмануть: чек-лист для офлайн и онлайн покупок
Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в России за сутки 25 ноября
9:09:57 11/25/2021
Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в России за сутки 25 ноября
БердскВ Бердске умер гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков. Ему было 70 лет
9:03:49 11/25/2021
В Бердске умер гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков. Ему было 70 лет
Каким знакам зодиака больше всех повезет в Новом 2022 году
9:00:14 11/25/2021
Каким знакам зодиака больше всех повезет в Новом 2022 году
Российский врач иммунолог сообщил о снижении бессимптомного течения ковида у граждан
8:57:44 11/25/2021
Российский врач иммунолог сообщил о снижении бессимптомного течения ковида у граждан
Голикова рассказала, при каких условиях прививаться от коронавируса в России нужно будет всего один раз в год
8:39:11 11/25/2021
Голикова рассказала, при каких условиях прививаться от коронавируса в России нужно будет всего один раз в год
БердскСенсационное заявление сделал депутат Ковальский: Аэродрома в Бердске не было и нет, поэтому помешать мусорной свалке у кладбища он не может
8:30:59 11/25/2021
Сенсационное заявление сделал депутат Ковальский: Аэродрома в Бердске не было и нет, поэтому помешать мусорной свалке у кладбища он не может