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Угарный газ угрожает жизни жителей частного сектора Бердска: как понять, что вы отравились угарным газом, и какую первую помощь оказать пострадавшему

6:25:5011/25/2021,Николай Степаненко
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Симптомы отравления могут заметно варьироваться в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств.


Угарный газ часто называют «коварным убийцей» — он не имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает вообще никаких ощущений. Фото: Flickr.com

Угарный газ: профилактика отравления и первая помощь

В период холодов возрастает не только количество пожаров, но и количество отравлений угарным газом, которые нередко приводят к гибели людей. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску информирует о том, как предотвратить опасность, и что делать, если кто-то все же пострадал.
Угарный газ часто называют «коварным убийцей» — он не имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает вообще никаких ощущений, для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств.
Так 30 ноября 2017 года от отравления угарным газом при эксплуатации печного отопления в Бердске погибла гражданка 1926 г.р.,
16.11.2021 в приёмный покой ГБУЗ НСО БЦГБ бригадой скорой помощи с признаками отравления угарным газом были доставлены 2 граждан 1193 и 1997 г.р.

Признаки отравления угарным газом

Симптомы отравления могут заметно варьироваться в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств. Появляются головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель и прочие симптомы. Состояние у пострадавшего бывает возбужденное, но в некоторых случаях наоборот наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата, расстройства слуха, зрения. Эти симптомы могут предшествовать потере сознания.
При отравлениях средней тяжести и тяжелых весьма вероятны проблемы в работе сердечнососудистой системы. Возникают аритмии, падает артериальное давление, снижается температура тела. В подобной ситуации без своевременной медицинской помощи пострадавший может погибнуть от остановки сердца или инфаркта миокарда.

Помощь при отравлении угарным газом

При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести человека на свежий воздух. Но до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется. При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести нужна срочная госпитализация.

Чтобы предотвратить отравление угарным газом, необходимо:

– Использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям;
– Позаботиться о хорошей вентиляции. В квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено и жильцы спасаются, используя газовые плиты;
– Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели полностью;
– Автолюбителям не работать в гараже при работающем двигателе.

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