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Instagram заблокировал страницу актрисы Марии Шукшиной за ложную информацию о прививках от коронавируса

6:50:5911/25/2021
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Артистку пригласили на экскурсию в ковидный госпиталь как антиваксера.

Страницы антиваксеров начали отмечать в Instagram. Фото: Pixabay.com

Instagram отметил аккаунт российской актрисы Марии Шукшиной, как страницу, публикующую ложную информацию. Теперь для пользователей, которые нажимают кнопку "подписаться" в аккаунте артистки, выплывает специальное окно, которое просит подтвердить данное действие. Также в окне содержится вопрос: "Вы уверены, что хотите подписаться на этого пользователя?".

– Данный пользователь публиковал неправдивую информацию более одного раза. Об этом свидетельствуют результаты проверки со стороны независимых экспертов. Владелец страницы искажал существующие факты или нарушал нормы сообщества, – пишется в сообщении.

Ранее актриса, которая вошла в список приглашенных лиц в больницы столицы, чтобы пройти экскурсию по ковидным отделениям и убедиться в том, что процедура вакцинации необходима в стране, сообщила, что президенту России Владимиру Путину необходимо прекратить вакханалию. Артистка выступает против принудительной вакцинации.

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прививкаактрисаложьВакцинация.Страница
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