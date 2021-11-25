Instagram заблокировал страницу актрисы Марии Шукшиной за ложную информацию о прививках от коронавируса

Instagram отметил аккаунт российской актрисы Марии Шукшиной, как страницу, публикующую ложную информацию. Теперь для пользователей, которые нажимают кнопку "подписаться" в аккаунте артистки, выплывает специальное окно, которое просит подтвердить данное действие. Также в окне содержится вопрос: "Вы уверены, что хотите подписаться на этого пользователя?".
– Данный пользователь публиковал неправдивую информацию более одного раза. Об этом свидетельствуют результаты проверки со стороны независимых экспертов. Владелец страницы искажал существующие факты или нарушал нормы сообщества, – пишется в сообщении.
Ранее актриса, которая вошла в список приглашенных лиц в больницы столицы, чтобы пройти экскурсию по ковидным отделениям и убедиться в том, что процедура вакцинации необходима в стране, сообщила, что президенту России Владимиру Путину необходимо прекратить вакханалию. Артистка выступает против принудительной вакцинации.