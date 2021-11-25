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Пьяный курганец заживо сжег своих собутыльников, облив дом бензином

7:10:2811/25/2021
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Все началось из-за ссоры и мужчина решил наказать приятелей.

Убийство детей в Кудымкаре: мать признана невменяемой, уголовное дело прекращено
В Курганской области возбуждено уголовное дело. Фото: Следственный комитет

В Шадринском районе были обнаружены тела двоих мужчин утром 24 ноября. Ими оказались местные жители 1999 и 1988 годов рождения. Все произошло в селе Ольховка, там загорелся один из жилых домов, которых находился по улице по улице Советская. На место возгорания прибыли сотрудники пожарной охраны, а после того, как им удалось потушить пожар, они приступили к осмотру помещения. Они обнаружили останки двоих человек.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье "убийство". А подозреваемого в совершении данного преступления удалось задержать через не которое время. Им оказался местный житель 2001 года рождения. По версии следствия, обвиняемый находился в гостях, где в последствии распития алкогольных напитков между мужчинами произошла ссора. Убийца дождался, когда его жертвы лягут спать и разлил бензин на пол комнаты, совершив поджог и скрылся с места преступления.

Сейчас следователи ведут работу с подозреваемым, он находится в отделении полиции, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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