Вопрос мэру: как получить жителям частного сектора выписку из домой книги в Бердске

В группу "Курьер.Среда" соцсети ВКонтакте написала Ирина вопрос мэру Бердска:
Ещё очень актуален вопрос с отменой домовых книг для частного сектора, раньше выдавались выписки из домовых книг на Островского, 55 ( сейчас это гос учреждения упразднили), ни в МФЦ, ни в миграционной службе не выдают, отказывают в выдаче такой справки, ссылаясь на межведомственные взаимодействия. А ведь иногда справка нужна срочно. Назначьте уполномочьте и дайте доступ к базе прописки частного сектора и снт, хоть одного специалиста на город, хоть платно, и поверьте, будет спрос.