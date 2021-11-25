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В Австралии слепой мотоциклист получил водительские права

7:20:4211/25/2021
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Мужчине во время движения помогал друг.

Мотоциклист получил права. Он был слепым. Фото: Pixabay.com

В Австралии невидящему от рождения мужчине выдали водительские права. Он может управлять внедорожным мотоциклом. Мужчину зовут Часс Моллер-Нильсон, он воспользовался помощью друга, который ехал рядом и подсказывал ему, в каком направлении нужно продолжать движение. Связь друзей происходила через шлем и микрофон, которые были встроены в защитную экипировку, пишет ren.tv.

По словам получившего права, ему было важно услышать, где находятся основные объекты, которые нужно объехать. Товарищи помогают слепому водителю выполнять повороты и развороты, а вот скорость передвижения он выбирает сам, но планирует научиться большему. Но дороги общего пользования для австралийца закрыты.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку с должности премьер-министра страны в день ее избрания. Сообщается, что на первом же совещании женщина выступила против правительственного проекта по распределению бюджетных средств и выбрала вариант, который предлагала оппозиционная партия. После чего Андерсон покинул кресло министра.

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мотоциклуправлениеслепота
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