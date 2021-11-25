Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Северной Корее мужчину приговорили к смертной казни за ввоз копии сериала «Игра в кальмара»

7:51:1911/25/2021
0

Еще двое студентов приговорены к пожизненному заключению и 5 годам каторги.

В северной Корее назначена смертная казнь за ввоз флешки с сериалом. Фото: Pixabay.com

Мужчину из Северной Кореи приговорили к смертной казни за то, что он ввез в страну контрабандную копию сериала "Игра в кальмара", картину сняли в Южной Корее. Такое заявление сделало Daily Mail. Приговоренным оказался студент одного из местных образовательных учреждений, который приехал из Китая. При нем была обнаружена флешка с копиями сериала, которые он успел передать нескольким одногруппникам.

В результате студент, который совершил ввоз будет убит. Но наказали также и ребят, которые успели посмотреть сериал. Один из них получил пожизненное заключение, а второй приговорен к пяти годам каторги.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что пьяный Курганец сжег двоих собутыльников пока они спали. Мужчина был в гостях у товарищи, с ними находился третий человек. Компания распивала алкогольные напитки, а в ходе мероприятия между ними возникла словесная перепалка. Злоумышленник 2001 года рождения дождался, когда его будущие жертвы уснут и совершил поджог помещения. Оставшиеся в доме сгорели заживо. Преступника удалось задержать.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кореярасстрелввозсериал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Насколько справедливо такое решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Северной Корее мужчину приговорили к смертной казни за ввоз копии сериала «Игра в кальмара»
7:51:19 11/25/2021
В Северной Корее мужчину приговорили к смертной казни за ввоз копии сериала «Игра в кальмара»
В загоревшейся шахте «Листвяжная» на Кузбассе остаются 48 горняков
7:39:39 11/25/2021
В загоревшейся шахте «Листвяжная» на Кузбассе остаются 48 горняков
В Австралии слепой мотоциклист получил водительские права
7:20:42 11/25/2021
В Австралии слепой мотоциклист получил водительские права
Пьяный курганец заживо сжег своих собутыльников, облив дом бензином
7:10:28 11/25/2021
Пьяный курганец заживо сжег своих собутыльников, облив дом бензином
Магнитная буря 31 декабря 2021: начнется ли Новый 2022 год спокойно для метеозависимых людей
7:00:09 11/25/2021
Магнитная буря 31 декабря 2021: начнется ли Новый 2022 год спокойно для метеозависимых людей
Instagram заблокировал страницу актрисы Марии Шукшиной за ложную информацию о прививках от коронавируса
6:50:59 11/25/2021
Instagram заблокировал страницу актрисы Марии Шукшиной за ложную информацию о прививках от коронавируса
БердскВ Бердске на площади Горького к Новому году появится ледяная скульптура «Я люблю Бердск». Главную елку около «Ориона» установят к 20 декабря
6:36:35 11/25/2021
В Бердске на площади Горького к Новому году появится ледяная скульптура «Я люблю Бердск». Главную елку около «Ориона» установят к 20 декабря
Один человек погиб после взрыва на шахте «Листвяжная» на Кузбассе
6:29:45 11/25/2021
Один человек погиб после взрыва на шахте «Листвяжная» на Кузбассе
БердскУгарный газ угрожает жизни жителей частного сектора Бердска: как понять, что вы отравились угарным газом, и какую первую помощь оказать пострадавшему
6:25:50 11/25/2021
Угарный газ угрожает жизни жителей частного сектора Бердска: как понять, что вы отравились угарным газом, и какую первую помощь оказать пострадавшему
Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после вступления в должность
6:13:04 11/25/2021
Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после вступления в должность