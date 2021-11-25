В Северной Корее мужчину приговорили к смертной казни за ввоз копии сериала «Игра в кальмара»

Мужчину из Северной Кореи приговорили к смертной казни за то, что он ввез в страну контрабандную копию сериала "Игра в кальмара", картину сняли в Южной Корее. Такое заявление сделало Daily Mail. Приговоренным оказался студент одного из местных образовательных учреждений, который приехал из Китая. При нем была обнаружена флешка с копиями сериала, которые он успел передать нескольким одногруппникам.
В результате студент, который совершил ввоз будет убит. Но наказали также и ребят, которые успели посмотреть сериал. Один из них получил пожизненное заключение, а второй приговорен к пяти годам каторги.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что пьяный Курганец сжег двоих собутыльников пока они спали. Мужчина был в гостях у товарищи, с ними находился третий человек. Компания распивала алкогольные напитки, а в ходе мероприятия между ними возникла словесная перепалка. Злоумышленник 2001 года рождения дождался, когда его будущие жертвы уснут и совершил поджог помещения. Оставшиеся в доме сгорели заживо. Преступника удалось задержать.