В загоревшейся шахте «Листвяжная» на Кузбассе остаются 48 горняков

На Кузбассе в шахте «Листвяжная» после взрыва остаются 48 человек, у их коллег и руководителей нет с ними связи. А добраться до пострадавших невозможно, потому что произошло сильное задымление местности. Сообщается, что взрыв случился в штреке. Горняки заявляют, что утром перед тем, как на смену заступила новая бригада, датчики показывала превышение метана, но руководители не обратили на это внимания и заставили сотрудников работать.
После взрыва скончался один человек, его тело до сих пор не эвакуировали. Сейчас территория шахты оцеплена. А родственников погибшего и остальных пострадавших не пускают на территорию ЧП. Telegram-канал Mash опубликовал запись с места происшествия, на кадрах видно, что на местности находятся службы спасения и пожарные машины. Также рядом припаркован автомобиль скорой помощи.