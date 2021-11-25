Число жертв при взрыве в шахте на Кузбассе увеличилось. СМИ сообщают об 11 погибших

На Кузбассе в шахте «Листвяжная» после взрыва число погибших составило 11 человек, пишет портал MK.RU. . При этом власти Кузбасса официально заявили только о шести погибших. Личности погибших устанавливают сотрудники соответствующих органов. Известно, что после взрыва в шахте без связи остались оставались 48 горняков. Пробраться к ним не могли из-за того, что произошло сильное задымление местности. Также сообщается, то взрыв случился в штреке. Также сотрудники жаловались на то, что перед пересменкой приборы показывали превышение метана, однако руководство все равно заставило их заступать на работу.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» списал, что в Австралии слепой с рождения молодой человек получил права на управление мотоциклом. Экзамен сдать ему помог друг. Мужчина следовал за будущим водителем и подсказывал направление дороги и повороты. Связь товарищи держали через наушник и микрофон, которые находились в шлеме у незрячего.