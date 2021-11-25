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«Мы отправим вам возврат накопительной пенсии»: Минфин России объяснил массовую рассылку о возврате страховых накоплений на почты россиян действиями мошенников

8:25:0011/25/2021,Дарья Костина
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«Курьер.Среда» 25 ноября специалист Минфина рассказал, что если все-таки пойти по указанной ссылке, можно остаться без денег. Мошенники вмиг все спишут.

Минфин объяснил массовую рассылку о возврате страховых накоплений на почты россиян. Фото: Flickr.com

Вчера, 24 ноября, на почтовые ящики некоторых россиян стали приходить письма якобы от службы по финансовому мониторингу РФ с просьбой «завершить операцию» перевода возврата денежных средств из-за принятия новой поправки к закону «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». «Курьер.Среда» также получил от представителя Минфина.

- В соответствии с последними поправками к закону № 167-ФЗ Вам был начислен возврат страховых накоплений, но из-за возникших проблем с переводом мы не смогли провести его автоматическом режиме. Вам необходимо завершить оформление возврата вручную - для этого нажмите копку «Оформить возврат» и следуйте инструкциям, - говорилось в письме от Минфина.

А далее говорилось, что при возникновении проблем с оформлением возврата, можно прийти в ближайшее МФЦ с пакетом всех документов. Как оказалось, подобные письма приходят от мошенников и нажимать кнопку «Оформить возврат» - нельзя. В беседе с «Курьер.Среда» 25 ноября специалист Минфина рассказал, что если все-таки пойти по указанной ссылке, можно остаться без денег. Мошенники вмиг все спишут.

На почтовые ящики некоторых россиян стали приходить письма якобы от службы по финансовому мониторингу РФ. Фото: скриншот с письма

- Это мошенники. На такие письма отвечать нельзя, переходить по ссылкам тоже. Еще раз сообщаем: Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ не рассылает подобные письма. Более того, наше ведомство, согласно закону РФ, не  наделено полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам или возврату, - сообщили в Минфине.

Ну, а если человек все-таки поверил лже-Минфину и перешел по ссылке? Согласно этой схеме мошенников, а она, кстати, вовсе не новая, после перехода по ссылкам, вас попросят ввести данные карты или лицевого счета и защитный код. Впоследствии может оказаться, что система «троит» и просит все ввести заново. Но и этого делать категорически нельзя: есть вариант, что спишется сумма в два или три раза больше.

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