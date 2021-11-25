Гинцбург рассказал о нескольких варинтах исследования назальной вакцины от коронавируса

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что существует целый перечень вариантов, как можно исследовать назальную вакцину от COVID-19. Ученый сообщил, что сейчас в планах у ведомства, вакцинировать граждан, которые ранее прошли оба компонента вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V". Также планируется проставить назальную вакцину гражданам, в организме которых присутствуют антитела, пишет портал РИА Новости
Также в среду президент России Владимир Путин сообщил, что он прошел назальную вакцинацию от ковида. Также глава РФ добавил, что никаких недомоганий после проставления вакцины он не испытывал.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что число погибших при взрыве на Кузбассе в шахте «Листвяжная» выросло до 11 человек. Ранее сообщалось, что после происшествия в углублении остались 48 человек, а связи с ними не было. Проход к пострадавшим был невозможен, так как произошло сильное задымление местности из-за взрыва и последующего возгорания.