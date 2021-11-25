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Сенсационное заявление сделал депутат Ковальский: Аэродрома в Бердске не было и нет, поэтому помешать мусорной свалке у кладбища он не может

8:30:5911/25/2021,Анастасия Солодкова
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Так ли это, рассказываем. Впрочем, он высказался против нового полигона ТКО: «Нашему городу нет необходимости иметь два поганых ведра». Рабочая комиссия по свалке обсуждает будущую свалку.

Андрей Ковальский много лет является депутатом горсовета Бердска, состоит во фракции "Единой России". Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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В бердской мэрии 25 ноября состоится заседание рабочей группы, созданной летом 2020 года специально для контроля за ситуацией с мусорной свалкой на границе с Бердском. В нее входят депутаты, чиновники и общественники.

В четверг на встрече, которая пройдет в расширенном составе с участием депутатов горсовета, рассмотрят в том числе обращение в региональное правительство. Напомним, что его инициировала депутат Елена Белова, активная противница нового мусорного полигона вблизи бердского кладбища. В обращении предлагается исключить земельный участок, предназначенный для частной свалки у поселка Маяк из территориальной схемы обращения с отходами, которая предполагает размещение в Новосибирской области 17 новых полигонов ТКО.

А был ли аэродром?

Как стало известно «Курьер.Среда», одна из тем заседания — является ли аэродром «Бердск-Центральный» таковым и может ли он стать препятствием для сооружение свалки под носом у города. А также рассмотрение общественной экологической экспертизы, которая дала отрицательное заключение о возможности размещения полигона ТКО в том месте.

Депутат Андрей Ковальский накануне заседания рабочей группы сделал сенсационное заявление. По его словам, бердский аэродром никогда им не был, а по сему к этой площадке не могут быть применены соответствующие нормы, предусматривающие 15-километровую зону без мусорных свалок.

- В письме (обращении Елены Беловой — прим. ред.) изложена дезинформация. На территории Бердска никогда не было и нет никакого аэродрома. Я знаю эту тему. И какие-то санитарные зоны №6 к нашей площадке не имеют никакого отношения. К толмачевскому аэропорту — да. А наша площадка имеет совершенно другое наименование и назначение, для которых никогда не существовало никаких норм. Поэтому не можем мы, депутаты трепать языком, не имея на то права. Земля и имущество военного городка до сих пор принадлежит Министерству обороны. А территория, которую мы в народе называем аэродромом, никогда им не являлась — даже тогда, когда там стояли военные вертолеты. Это посадочная площадка, на которую не распространяются санитарные нормы для аэродромов, - заявил Ковальский «Курьер.Среда».

По его словам, рабочая группа в четверг должна рассмотреть в том числе письмо ДОСААФ о выделении санитарной зоны для «посадочной площадки».

Правительство считает аэродромом

Впрочем, аэродром в Бердске входит в перечень аэродромов совместного базирования России. Во всяком случае он есть в списке, утвержденным постановлением правительства РФ №1034-р от 10 августа 2007 года, подписанном тогдашним премьером Михаилом Фрадковым.

Сказано в документе буквально следующее:
Бердск; вид аэродрома — экспериментальный;
федеральный орган исполнительной власти, организация, в ведении которых находится аэродром - Минпромторг России;
федеральный орган исполнительной власти, организация, которым разрешено совместное базирование - Минобороны России, федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина», негосударственное образовательное учреждение «Новосибирский авиационно-спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Два поганых ведра

Вместе с тем Андрей Ковальский высказался против нового полигона ТКО под Бердском:
- Я не хочу свалку. Нашему городу нет необходимости иметь два поганых ведра. У нас есть одно.

Кроме того, он считает, что депутаты должны познакомиться с заключением общественной экспертизы, сделанной на собранные бердчанами деньги. Народные избранники хотят узнать, насколько авторитетно мнение экспертов, сделавших выводы о невозможности размещения мусорной свалки в том месте. Напомним, что государственная экспертиза пока не дала своих результатов, как ответили в минЖКХ Новосибирской области на запрос «Курьер.Среда».

Ковальский считает, что необходимо выяснить судьбу существующего в Бердске полигона твердых коммунальных отходов — насколько долго он еще способен существовать. - Откуда появился срок 10 лет его работы? Надо посмотреть документы. Я хочу на рабочей комиссии предложить обратить внимание на нашу свалку. По моим сведениям, до 2024 года город должен провести там какие-то глобальные работы. Но у нас денег нет на это. И область ничего не делает. Пусть правительство региона нам скажет, можем ли наш полигон дальше эксплуатировать или должны его закрыть в связи с нарушениями санитарных норм. Может, нашу свалку еще 50 лет можно эксплуатировать, - высказался Андрей Ковальский.

Подробности с заседания рабочей комиссии по свалке и о том, кто из депутатов подписался под обращением против мусорной свалки, расскажем в ближайшее время.

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экспертизабердский аэродроммусорная свалкаполигон ТКОЕлена БеловаАндрей Ковальский
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Аэродром победит свалку?

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