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Голикова рассказала, при каких условиях прививаться от коронавируса в России нужно будет всего один раз в год

8:39:1111/25/2021
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Это в руках у 80% взрослого населения страны.

Когда можно будет вакцинироваться раз в год.Фото: Pixabay.com

В России вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прививаться от коронавируса один раз в год можно будет только при условии достижения коллективного иммунитета.

– Такое вполне возможно, но только если общество сумело добиться и достигнуть коллективного иммунитета. Это в руках у 80% взрослого населения страны. Если такие показатели будут достигнут, то граждане смело могут прививаться раз в год и не опасаться за состояние своего здоровья, – сообщила Голикова.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что Гинцбург заявил о нескольких способах исследования назальной вакцины от коронавируса. По словам ученого, планируется вакцинировать граждан, в организме которых уже сформировались антитела и тех, кто ранее проставлял оба компонента препарата "Спутник V".

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иммунитетКовидВакцинация.Татьяна Голикова
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