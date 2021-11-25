Голикова рассказала, при каких условиях прививаться от коронавируса в России нужно будет всего один раз в год

В России вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прививаться от коронавируса один раз в год можно будет только при условии достижения коллективного иммунитета.
– Такое вполне возможно, но только если общество сумело добиться и достигнуть коллективного иммунитета. Это в руках у 80% взрослого населения страны. Если такие показатели будут достигнут, то граждане смело могут прививаться раз в год и не опасаться за состояние своего здоровья, – сообщила Голикова.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что Гинцбург заявил о нескольких способах исследования назальной вакцины от коронавируса. По словам ученого, планируется вакцинировать граждан, в организме которых уже сформировались антитела и тех, кто ранее проставлял оба компонента препарата "Спутник V".