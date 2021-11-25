В Бердске умер гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков. Ему было 70 лет

В Бердске 24 ноября скончался Владимир Дыненков, генеральный директор МК «Сибиряк». Об этом сообщает Портал ЖКХ со ссылкой на адвоката покойного. Владимиру Васильевичу было 70 лет.
В начале 1980-х годов он начинал строит молодежный комплекс «Сибиряк» на берегу Бердского залива недалеко от моста через Бердь. Но позже планы страны изменились и комплекс превратился в элитное жилье у воды.
Сведений о причине смерти пока нет. Но предполагают, что учредитель комплекса, ставшего международным, строивший и продававший элитные апартаменты и квартиры на берегу залива, серьезно подорвал свое здоровье во время громкого судебного процесса о хищении воды у муниципального Комбината бытовых услуг.
Напомним, что в декабре 2019 года Бердский городской суд признал Дынекова виновным по статье о превышении полномочий и назначил наказание в виде 1 года и 11 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Но он был освобожден в зале суда сразу после оглашения приговора, так как ему зачли в срок пребывание в СИЗО и под домашним арестом.
По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконных врезок МК «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета потребления воды. Сначала говорили об убытках в 170 млн рублей, затем сумму снизили до 75 млн. А в итоге остановились на 17 млн. Именно столько денег остался должен «Сибиряк» муниципальному Комбинату.
Как сообщал «Курьер.Среда», поскольку ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» объявлен банкротом и в нем введено конкурсное управление, бердский КБУ стоит в очереди кредиторов за деньгами. Но, по оценке экспертов, у «Сибиряка» нет имущества на такую сумму, поэтому долг за воду придется «простить».