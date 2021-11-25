Теряли сознание на ходу: пострадавший при взрыве на «Листвяжной» шахтер рассказал о о своем спасении на Кузбассе

В Кузбассе один из шахтеров, который оказался недалеко от взрыва в шахте «Листвяжная» рассказал, как он спасался. По словам мужчины, сразу же после взрыва наступила кромешная тьма, а он и его коллеги на ощупь пытались найти выход, делая глотки воздуха, который там был явно ограничен, пишет портал Readivka. . Мужчина заявил, что у всех, кто сейчас находится в шахте есть с собой сумка-самоспасатель, но даже при таких условиях воздуха им хватит максимум на час.
– Я сразу почувствовал страх, все рядом со мной падали, кряхтели, моментально теряли сознание. Один горный мастер пытался спасти свою бригаду и остался там, – сообщил работник.
Также известно, что воздух в «Листвяжной» сейчас загрязнен настолько, что каждый вздох может привести к сильному отравлению или же к смерти шахтеров.
Взрыв произошел на угольной шахте, после происшествия врачи госпитализировали 25 человек. В момент ЧП на шахте находились 300 человек. Погибло 11 человек. Сейчас Следственный комитет и местная прокуратура проводят проверку по факту случившегося. А под землей остались порядка 50 сотрудников, с которыми нет связи. Пробраться к ним также нельзя из-за сильного задымления местности.