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На кузбасской шахте «Листвяжная» проверка прошла за день до взрыва и гибели 11 человек. Нарушений выявлено не было

10:13:1411/25/2021
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До этого контролирующие органы проверяли шахту 1 апреля. Тогда нашли 139 нарушений.

Взорвавшуюся шазту проверяли вчера. Нарушений выявлено не было. Фото: Pixabay.com

На Кузбассе на шахте «Листвяжная», где сегодня прогремел взрыв, последнюю проверку проводили вчера, 24 ноября. В ходе контрольных мероприятий нарушений выявлено не было. А 1 апреля текущего года состоялась плановая проверка шахты, которая продлилась 10 дней. Проверяющим органом выступило Сибирское управление Ростехнадзора. Тогда сотрудники ведомства обнаружили 139 нарушений. Одним из нарушений была неисправность дверей вентиляционного сооружения, не было подхода к пожарооросительному трубопроводу, не было планов эвакуации людей.

После проведения той проверки, 14 человек были привлечены к административной ответственности. А вчерашняя проверка показала, что на месте осмотра нарушений нет. Однако сегодня там случился взрыв с последующим пожаром. Сейчас известно, скончались 11 человек. А порядка 50 рабочих остались внутри шахты. Как рассказал один из работников, которому удалось спастись, воздуха у сотрудников хватит максимум на час.

Также стало известно, что. за 2021 году шахту "Листвяжная" проверяли девять раз. Вчера и состоялась девятая проверка.

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