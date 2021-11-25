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Власти России решили оказать бизнесу дополнительную поддержку в период пандемии

10:55:1511/25/2021
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После введения ограничений особенно страдает сферы общепита, досуга и спорта.

Из-за режима QR-кодов правительство окажет дополнительную поддержку бизнесу. Фото: Pixabay.com

В России премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития рассмотреть предложения бизнеса о дополнительной поддержке. Такое решение связано с введение режима QR-кодов встране, следует из резолюции на письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в свою очередь предложил оказать поддержку тем отраслям бизнеса, которые пострадали из-за условий пандемии коронавируса, пишет РБК.

В частности в помощи нуждаются представители отрасли общепита, досуга и спорта из-за введения режима QR-кодов в регионах страны. Тито направил письмо на имя Мишустина, в котором изложил все меры, которые он предлагает принять для оказания поддержки предпринимателям.

Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову изучить данные предложения. Информацию подтвердили федеральный чиновник и источник, близкий к аппарату правительства.

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бизнесправительствоподдержкаМихаил Мишустин
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