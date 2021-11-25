Шахтер «Листвяжной» в Кузбассе рассказал, что под угрозой лишения зарплаты горняков заставляли работать в опасных условиях

25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» прогремел взрыв, после которого начали поступать сообщения о задымлении. На момент происшествия внутри шахты находились 111 рабочих, эвакуация началась незамедлительно.
В настоящее время известно об 11 погибших, на поверхность не поднялись еще 48 человек. Шахтер, который вчера вернулся со смены рассказал для Mash, что условия работы были очень опасными. Для того, чтобы выполнить план по углю и получить нормальную зарплату, нужно трудиться не обращая внимание на опасность.
Мужчина рассказал, что все, кто остались внутри, вряд ли могли выжить, по словам шахтера после взрыва там «каша».