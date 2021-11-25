«Если будет «уголовка», то снимут со ставки»: Знакомые трехкратной чемпионки мира по плаванию Виталины Симоновой, которая оказалась замешана в скандале с несоблюдением антиковидных мер, рассказали новые версии инцидента

Трехкратную чемпионку мира по плаванию в ластах Виталину Симонову и ее тренера Александра Ильина полицейские задержали в питерском Пулково 22 ноября. Пловчиха оказалась замешана в скандал с несоблюдением антиковидных мер, когда возвращалась с первенства страны, где, кстати, взяла несколько золотых медалей. Спортсменка и ее тренер шли на посадку, их остановили полицейские и потребовали Ильина надеть маску, тот попросили выдать ему респиратор. Слово за слово и вот, заслуженного тренера уже заломали лицом в пол. Все это Симонова снимала на видео и эмоционально возмущалась поступком силовиков. Видео инцидента спортсменка выложила у себя в соцсетях.
- Вы что делаете, уроды? Вы что творите? Заслуженный тренер России! Отпустите его! – закричала Симонова полицейским за кадром.
Само видео набрало несколько сотен тысяч просмотров и множество комментариев. Пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что тренер и пловчиха нарушили правила пребывания в общественных местах из-за пандемии. Других - крайне возмутило поведение самих силовиков. Позже нашлись и якобы свидетели этого скандала. Один из пользователей под постом написал, что видел весь инцидент.
- Регистрировался на этот же рейс, когда рядом девушка орала, материлась, бегала от полицейских. Полиция была очень сдержана. Скрутили его не сразу, а после нескольких попыток нормально и вразумительно вступить в диалог. Товарищи вели себя совершенно неадекватно, - написал один из пользователей.
После резонанса в соцсетях и СМИ комитет Петербурга возбудил в отношении Симоновой уголовное дело за оскорбление сотрудника власти. Об этом «Курьер.Среда» 25 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
- В отношении спортсменки следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, - сообщили в ведомстве.
Гораздо позже, сам Симонова сначала активно общалась с журналистами, однако после того, как ей предъявили обвинение - со СМИ общаться перестала, на вопросы от журналиста «Курьер.Среда» отвечать также отказалась. Однако до этого своей версии спортсменка рассказывала, что слова про маску и респиратор сотрудники аэропорта поняли не правильно поэтому и вызвали охрану. Суд над Ильиным - тренером Симоновой, должен был пройти вчера, не состоялся. Тренер пловчихи отказался надевать СИЗ в суде, поэтому к одной статье прибавилась еще одна аналогичная. Александру Ильину, заслуженному тренеру России, грозит от 2000 до 4000 рублей повышенного штрафа.
В беседе с «Курьер.Среда» 25 ноября бывший коллега Симоновой прокомментировал очередной скандал с пловчихой.
- Думаю, что это, конечно, ненормально. Но ничего нового, так живем. Мы вместе тренировались много лет назад с Витой. Ничего не могу сказать, - рассказал пловец.
Также «Курьер.Среда» 25 ноября пообщался с человеком, который очень хорошо и давно знает спортсменку и ее тренера. В беседе собеседник попросил не называть своего имени и поведал
- Если будет «уголовка», то ее снимут со ставки, нельзя работать если у тебя такая судимость будет. СМИ написали про этот инцидент, но никто не написал, что она везла медали и не одну. Если у нее будет административное, то штраф, не очень большой. Она за день этого на соревнованиях сама в маске выступала. Как рассказал ее отец, она вроде все осознала, что неправа. Жалко, конечно, но здесь, конечно, Ильин поступил не особо благородно. Ее же теперь снимут, она просто не пройдет никуда после этого. Можно много говорить про Ильина, от него многие спортсмены ушли, он постоянно матами с ними общается, - поделился собеседник.
Известно, что российская пловчиха уже попадала в неприятные ситуации, одна из них была очень много лет назад: тогда юная Вита Симонова оказалась замешана в краже косметики перед отбором на мир. Дело вроде как замяли, но медалей тогда пловчиха не увидела.
На скандал отреагировала и Всероссийская Федерация плавания, однако не так, как предполагали многие.
- Всероссийская федерация плавания настоятельно рекомендует всем обязательное ношение маски в общественных местах, как это делается в настоящее время в большинстве стран, причем, независимо, привит человек или нет. И в этом – не только выполнение соответствующих распоряжений и предписаний по борьбе с распространением ковида. Куда важнее – осознанное понимание всех и каждого, что любой барьер на пути распространения этой чумы ХХI века – это еще один шаг к победе над ней, - прокомментировали в федерации 25 ноября.