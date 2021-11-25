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На суд по ликвидации "Мемориала"* приехали дипломаты из 20 стран

11:22:2511/25/2021
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В Москве около здания Верховного суда собралось множество людей, наблюдающим за процессом. В числе наблюдателей представители иностранных посольств.

В Верховном суде начали рассматривать иск Генпрокуратуры. Фото: Flickr

В Москве на 25 ноября было назначено слушание по иску о ликвидации международной организации, расследующей репрессии. В настоящее время у здания суда собралось множество неравнодушных граждан, наблюдающих за тем, что станет с «Международным Мемориалом»*. В числе тех, кто пришел в Верховный суд РФ, много иностранных дипломатов. Об этом в пресс-службе суда сообщили для РИА Новости.

- На судебное заседание пришли представители посольств США, Великобритании, Люксембурга, Эстонии, Швеции, Бельгии, Норвегии, Дании, Швейцарии, Польши, Литвы, Болгарии, Австралии, Словении, Нидерландов, Ирландии, Новой Зеландии, Испании, Франции, Финляндии и Канады, - сказали в пресс-службе.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что подан иск на ликвидацию «Международного Мемориала»*. Организацию подозревают в том, что она нарушает закон РФ.

Основное направление деятельности организации — расследование политических репрессий времен Советского Союза. С 2014 года правозащитная организация «Мемориал»* является иноагентом.

В поддержку организации выступили многие правозащитники и политики, в числе которых Михаил Горбачев и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Они призвали ведомство отозвать иск и урегулировать конфликт мирным путем. В СПЧ заявили, что следят за процессом «с тревогой».

*- общество признано иноагентом на территории Российской Федерации.

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искпроцесснаблюдатели
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