Спасатели экстренно покидают шахту «Листвяжная» на Кузбассе из-за угрозы взрыва

На Кузбассе спасательно экстренно покидают шахту «Листвяжная» - из-за высокой концентрации газа там возможен взрыв. Судьба порядка 50 шахтеров все еще неизвестна. Все случилось в Кемеровской области в организации ООО «Шахта «Листвяжная». Там произошел взрыв с последующим возгоранием, известно, что скончались 11 человек. А еще 48 горняков остались в шахте, сначала спасатели не могли к ним пробраться из-за высокого задымления местности. Связи с оставшимися под землей рабочими также не было.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что один из шахтеров, которому удалось выбраться рассказал о том, как произошел взрыв. По словам мужчины, сразу после случившегося все помещение оказалось в дыму, а пока он на ощип пытался найти выход прямо перед ним падали люди. Горняк также заявил, что видел, как один из руководителей группы пытался спасти свою бригада и остался там вместе с ними.