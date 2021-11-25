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Спасатели экстренно покидают шахту «Листвяжная» на Кузбассе из-за угрозы взрыва

10:31:4511/25/2021
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Там резко повысилась концентрация газа. Под землей находятся еще 48 горняков.

На шахте "Листвяжная" обнаружена высокая концентрация газа. Фото: Pixabay.com

На Кузбассе спасательно экстренно покидают шахту «Листвяжная» -  из-за высокой концентрации газа там возможен взрыв. Судьба порядка 50 шахтеров все еще неизвестна. Все случилось в Кемеровской области в организации ООО «Шахта «Листвяжная». Там произошел взрыв с последующим возгоранием, известно, что скончались 11 человек. А еще 48 горняков остались в шахте, сначала спасатели не могли к ним пробраться из-за высокого задымления местности. Связи с оставшимися под землей рабочими также не было.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что один из шахтеров, которому удалось выбраться рассказал о том, как произошел взрыв. По словам мужчины, сразу после случившегося все помещение оказалось в дыму, а пока он на ощип пытался найти выход прямо перед ним падали люди. Горняк также заявил, что видел, как один из руководителей группы пытался спасти свою бригада и остался там вместе с ними.

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взрывшахтаОгонь. Газ
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