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По «Пушкинской карте» разрешат ходить в кино только на отечественные фильмы

11:29:4611/25/2021
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Нововведение начнет действовать с февраля 2022 года. Тогда и лимит карты увеличится до 5000 рублей.

Посмотреть отечественный фильм теперь можно будет бесплатно. Фото: Flickr

Те, у кого есть «Пушкинская карта», смогут по ней ходить в кино с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили в Минкульте РФ. До конца этого года необходимо потратить три тысячи рублей, начисленных на карту.

С 1 января 2022 года лимит на посещение культурных мероприятий будет расширен до пяти тысяч рублей, из которых две тысячи можно будет израсходовать на посещение кинотеатров и просмотр российских фильмов, которые были сняты при поддержке Фонда кино и Минкультуры России. Данная инициатива была озвучена российским президентом Владимиром Путиным в ходе совещания с членами правительства.

- Предлагаю ... использовать эти деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных фильмов отечественного производства, — предложил президент.

Проект «Пушкинская карта» начал действовать с 1 сентября 2021 года. Для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет организовано бесплатное посещение культурных мероприятий. В настоящее время карты оформлены у более 3,2 миллионов россиян. 2,5 культурных учреждений по стране присоединились к данной акции.

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кинокультурные мероприятияпушкинская картаМинкульт РФВладимир Путин
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