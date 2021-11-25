По «Пушкинской карте» разрешат ходить в кино только на отечественные фильмы

Те, у кого есть «Пушкинская карта», смогут по ней ходить в кино с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили в Минкульте РФ. До конца этого года необходимо потратить три тысячи рублей, начисленных на карту.
С 1 января 2022 года лимит на посещение культурных мероприятий будет расширен до пяти тысяч рублей, из которых две тысячи можно будет израсходовать на посещение кинотеатров и просмотр российских фильмов, которые были сняты при поддержке Фонда кино и Минкультуры России. Данная инициатива была озвучена российским президентом Владимиром Путиным в ходе совещания с членами правительства.
- Предлагаю ... использовать эти деньги в рамках этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных фильмов отечественного производства, — предложил президент.
Проект «Пушкинская карта» начал действовать с 1 сентября 2021 года. Для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет организовано бесплатное посещение культурных мероприятий. В настоящее время карты оформлены у более 3,2 миллионов россиян. 2,5 культурных учреждений по стране присоединились к данной акции.