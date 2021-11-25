Генпрокурор: Депутат Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту, убил лося и хотел обмануть полицию

В Госдуме выступил Генпрокурор страны Игорь Краснов. Он заявил, что депутат от КПРФ Валерий Рашкин знал, что идет охотиться, и понимал, что это незаконно. После того, как его поймали, парламентарий пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции и всячески их обманывал.
- Являясь охотником с более чем 20-летним стажем - состоит членом Саратовского областного общества охотников и рыболовов с 1999 года, - Рашкин не мог не знать правил ведения охоты, в частности, необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства. Но ничего из этого сделано не было. Более того, он вступил в сговор со знакомыми на совершение незаконной охоты, - сказал Краснов.
Генпрокурор напомнил, что действия Рашкина стали позором на всеобщем рассмотрении -он столько раз неуклюже менял свои показания и версии, что сам запутался в них.
Как ранее писал «Курьер.Среда», 29 октября Валерий Рашкин был пойман в лесу Саратовской области с тушей лося. Сначала он говорил, что нашел мясо и повез его в полицию, позже на месте были обнаружены гильзы, ружье, охотничий билет, а недалеко от машины находились оставленные шкура и другие части убитого животного.
После Рашкин на камеру признался, что убил лося и заявил, что виноват и готов искупить вину — купить лося и выпустить его в лес.