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Путин в декабре объявит о выплатах по 15 000 рублей россиянам ради предотвращения социального взрыва

12:46:1411/25/2021
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В правительстве планируют остатки бюджета на 2021 года раздать гражданам страны, утверждают эксперты.

В России граждане могут получить деньги к Новому году. Фото: Pixabay.com

Российский бюджет в 2021 года оказался профицитным. Остатки денег могут выделить россиянам в декабре 2021 года. Об этом стало известно из источника, который заявил, что объявление о разовых выплатах глава государства сделает на большой пресс-конференции по итогам года.

- Поскольку бюджет России к концу 2021 года окажется профицитным, то есть средства останутся, и, по всей видимости, их постараются пристроить. Пока самая ожидаемая дата объявления о поддерживаемых выплатах – декабрь, когда состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, – заявил «Царьграду» источник.

По сообщениям некоторых независимых экспертов, выплата в декабре должна компенсировать недовольство россиян, связанным с введением QR-кодов и высокой инфляцией.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал для издания «Секрет фирмы», что такой пряник в виде единовременной выплаты в размере от 10 до 15 тысяч рублей может быть роздан россиянам для того, чтобы их успокоить на фоне принятия ковидных ограничений.

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