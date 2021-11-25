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Причину отставки главы ФСИН Калашникова назвали СМИ: Общественный резонанс после пыток в колониях

1:20:3711/25/2021
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Путин снял с должности руководителя службы исполнения наказаний после того, как достоянием гласности стал беспредел, творящийся в российских тюрьмах.

Александра Калашникова сняли с должности главы ФСИН. Фото: Rus.Team

Причиной решения Путина о снятии с должности Александра Калашникова стали появившееся в обществе настроения в связи с появлением видео из колоний Саратовской, Иркутской и других областей. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, именно резонанс в обществе и стал причиной увольнения высокопоставленного чиновника.

25 ноября директор ФСИН Александр Калашников лишился должности. На его место указом президента России Владимира Путина назначен генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев, ранее занимавший пост замминистра внутренних дел, сообщал "Курьер.Среда".

О том, что происходит в российских колониях стало известно после публикаций в правозащитном проекте Gulagu.net, основателем которого является Владимир Осечкин, видеоматериалов из саратовской и других колоний, где зафиксировано как пытают и насилуют заключенных. В организацию передано более 40 гигабайт информации, ее публикация проводится постепенно. Основатель проекта сообщил, что к нему продолжают поступать материалы о пытках во ФСИН.

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пыткиувольнениеколонииФСИНВладимир ПутинАлександр Калашников
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