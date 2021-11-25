Причину отставки главы ФСИН Калашникова назвали СМИ: Общественный резонанс после пыток в колониях

Причиной решения Путина о снятии с должности Александра Калашникова стали появившееся в обществе настроения в связи с появлением видео из колоний Саратовской, Иркутской и других областей. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, именно резонанс в обществе и стал причиной увольнения высокопоставленного чиновника.
25 ноября директор ФСИН Александр Калашников лишился должности. На его место указом президента России Владимира Путина назначен генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев, ранее занимавший пост замминистра внутренних дел, сообщал "Курьер.Среда".
О том, что происходит в российских колониях стало известно после публикаций в правозащитном проекте Gulagu.net, основателем которого является Владимир Осечкин, видеоматериалов из саратовской и других колоний, где зафиксировано как пытают и насилуют заключенных. В организацию передано более 40 гигабайт информации, ее публикация проводится постепенно. Основатель проекта сообщил, что к нему продолжают поступать материалы о пытках во ФСИН.