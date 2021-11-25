"Задумайтесь! 1250 человек умирает в день! Три месяца – и Бердска нет": Законопроект о QR-кодах поддержало заксобрание Новосибирской области

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На сессии Заксобрания Новосибирской области 25 ноября большинство депутатов поддержало проект федерального закона о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса. Речь идет о том, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, точки общепита и розничной торговли только при предъявлении QR-кода о прививке или документа о том, что человек переболел коронавирусом (либо медотвод от вакцинации). Кроме того, до 1 февраля 2022 года можно будет предоставить результаты отрицательного теста. Далее эта норма действовать не будет. Закон будут действовать до 1 июня 2022 года.
При этом решать, где конкретно использовать QR-коды, будут принимать региональные власти. Остается свободный доступ в аптеки и магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщили в четверг в пресс-службе регионального парламента.
Кандидат медицинских наук Яков Новоселов призвал депутатов ответственно подойти к голосованию, отметив важность ограничительных мер:
«Единственный путь прекращения эпидемии смерти – это вакцинация и соблюдение ограничительных мер! Я, как специалист, категорически «за» вакцинацию. Но, на мой взгляд, вакцинация организована с серьезными недочетами. Свои предложения по исправлению критических недочетов я выслал в адрес Минздрава и Роспотребнадзора России несколько месяцев назад... Иначе непоправимый ущерб людям и государству нанесут избыточная смертность и массовые постковидные последствия для здоровья, а не временное снижение прибыли коммерческих центров и рестораторов, которые и сами являются частью общества и потенциальными жертвами эпидемии».
Зампредседателя Заксобрания коммунист Владимир Карпов считает, что законопроект нужно доработать:
«При обсуждении и принятии этого законопроекта необходимо дополнить его. Самые главные проблемы для общества там не отражены. Мы обязательно подготовим предложения в дополнение федерального закона. Но на данной стадии фракция КПРФ в Законодательном Собрании Новосибирской области не поддерживает данный вариант федерального закона».
Возражения высказали также представители фракции «Новые люди» и «Справедливой России - За правду».
-Задумайтесь! 1250 человек умирает в день, в день! Три месяца – и Бердска нет, два – Искитима, полтора – Куйбышева. Мы о чем говорим? Наши коллеги ушли! За 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч человек. Мы – тысячу в день теряем. Государство для того и государство, чтобы иногда принимать необходимые экстренные меры. Хотя, еще раз повторюсь, закон просто дает полномочия субъектам Российской Федерации, - высказал свою позицию спикер регионального парламента Андрей Шимкив.