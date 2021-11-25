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Суд отправил в СИЗО следователя СК, сбившего насмерть двух дорожных рабочих: Майор Шадрин был пьян

2:12:3511/25/2021
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Сын одного из погибших заявил, что связи подозреваемого могут помочь избежать ответственности, если он будет находится дома.

Силовик Павел Шадрин на суде. Фото: Shot

Замначальника следственного отдела регионального управления майор юстиции Павел Шадрин проведет ближайшие два месяца в СИЗО. Он так и не признал вины в том, что стал причиной смерти двух дорожных рабочих, которых сбил на автомобиле, сообщает Telegram-канал Shot.

В ходе заседания суда по избранию меры пресечения он заявил, что причиной ДТП мог стать вымышленный человек, более того, к себе на помощь он привлек пассажиров, находившихся с ним в машине на момент ДТП.

Адвокат и подозреваемый просили отправить его под домашний арест, однако сын одного из погибших заявил, что связи подозреваемого могут помочь избежать ответственности, если он будет находится дома и воспользуется ими. В итоге суд принял решение заключить под стражу Павла Шадрина.

По статье, которую вменяют подозреваемому, он может попасть в колонию на срок от 8 до 15 лет.

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ареставариясиловик
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