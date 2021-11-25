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Подозреваемого в изнасиловании двух девочек в магазине 74-летнего педофила поймали с поличным в Чебоксарах

1:51:0811/25/2021
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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Потерпевшим 10 и 11 лет.

Следователи ходатайствуют об аресте задержанного. Фото: СКР

В Чебоксарах задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек задержали. Об этом 25 ноября сообщили в управлении СКР по Чувашии.

Как считает следствие, накануне в одном из магазинов города неизвестный мужчина подошел к двум девочкам которым исполнилось 10 и 11 лет и, воспользовавшись их беспомощным состоянием, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

"Подозреваемый был задержан на месте преступления. В отношении 74-летнего жителя Чебоксар возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", - рассказали в региональном Следственном комитете.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, назначены необходимые судебные экспертизы.

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