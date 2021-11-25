При лобовом столкновении с грузовым Scania погибли женщина-водитель и пассажир "Лады" на трассе в Новосибирской области

В Тогучинском районе 25 ноября произошло смертельное ДТП - грузовик Scania столкнулся с «Ладой Гранта». Пассажир и водитель легкового автомобиля погибли на месте, рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
Авария случилась на дороге К-19р. 38-летняя женщина-водитель за рулем «Лады» ехала со стороны Новокузнецка в направлении Новосибирска и оказалась на встречной полосе. Отечественная машина влетела в грузовик Scania. В результате столкновения на месте погибли сама женщина и ее 33-летний пассажир.
Как отметили в Госавтоинспекции, сейчас выясняют все обстоятельства смертельного ДТП. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции.