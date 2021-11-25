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Новый штамм коронавируса со множеством мутаций обнаружили в Южной Африке

3:24:4411/25/2021
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Минздрав ЮАР предсказал, что в ближайшие дни новый вариант ковида будет широко распространяться.

Ученые изучают новую мутацию коронавируса. Фото: Рixabay.com

Случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529  в Южной Африке изучают ученые. Они следят за эпидобстановкой в в Ботсване и Гонконге, где выявили новую разновидность ковида, сообщил портал News 24.

В Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD) отметили, что в Южной Африке зарегистрировали уже 22 случая заражения новым штаммом коронавируса.

Новый вариант имеет 32 варианта мутаций, что, по словам вирусологов, является "серьезной проблемой".

ВОЗ классифицировала B.1.1.529 как "находящийся под наблюдением". Значит, у него есть генетические изменения, влияющие на базовые характеристики вируса.

Министр здравоохранения Джо Фахла заявил, что еще рано принимать решение о возможных ограничениях после обнаружения нового варианта коронавируса. Вариант получит от Всемирной организации здравоохранения греческое название.

- Исходя из опыта последних 21 месяца, мы можем почти предсказать, как это будет развиваться, - сказал он, добавив, что по мере того, как люди стали больше перемещаться, в ближайшие дни вирус будет распространяться.

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