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Погибшими нашли троих из пяти пропавших спасателей в шахте Кузбасса, где на пожаре погибло 11 горняков

4:05:0811/25/2021
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Пропала группа спасателей, которая отправилась искать 40 горняков, оставшихся под землей. Из-за угрозы взрыва МЧС дало команду "на выход".

Погибли трое из пропавших в аварийной шахте в Кузбассе спасателей. Фото: Пресс-службы губернатора Кемеровской области

Троих пропавших в шахте «Листвяжная» спасателей нашли погибшими. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на администрацию шахты, а также телеграм-канал 112.

Стало известно, что пропала группа из пяти спасателей, которая отправились искать 40 горняков, оставшихся после пожара под землей. У сотрудников были баллоны с воздухом, которого хватило бы на несколько часов. Видимо, из-за плохой связи они не слышали команду "на выход" - спасательные работы прекратили из-за угрозы взрыва.

Связь с группой спасателей была потеряна около 15:00 мск. Именно тогда в МЧС приняли решение приостановить спасательную операцию из-за высокой концентрации газа.

Таким образом, число погибших достигло 14 человек. Пострадали порядка 60.

Как сообщал "Курьер.Среда", во время пожара на шахте в Белово погибли 11 горняков. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур.

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