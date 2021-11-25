Погибшими нашли троих из пяти пропавших спасателей в шахте Кузбасса, где на пожаре погибло 11 горняков

Троих пропавших в шахте «Листвяжная» спасателей нашли погибшими. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на администрацию шахты, а также телеграм-канал 112.
Стало известно, что пропала группа из пяти спасателей, которая отправились искать 40 горняков, оставшихся после пожара под землей. У сотрудников были баллоны с воздухом, которого хватило бы на несколько часов. Видимо, из-за плохой связи они не слышали команду "на выход" - спасательные работы прекратили из-за угрозы взрыва.
Связь с группой спасателей была потеряна около 15:00 мск. Именно тогда в МЧС приняли решение приостановить спасательную операцию из-за высокой концентрации газа.
Таким образом, число погибших достигло 14 человек. Пострадали порядка 60.
Как сообщал "Курьер.Среда", во время пожара на шахте в Белово погибли 11 горняков. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур.