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Какая диета нужна при мигрени и может ослабить интенсивность боли? Доктора дали совет

10:30:5311/25/2021
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Более 1 миллиарда человек во всем мире страдают мигренью, которая характеризуется односторонними пульсирующими головными болями.

Возможно, стоит принять растительную диету, чтобы облегчить симптомы хронической мигрени, - рекомендуют врачи. Фото: Pixabay.com

Возможно, стоит принять растительную диету, богатую темно-зелеными листовыми овощами, чтобы облегчить симптомы хронической мигрени, - рекомендуют врачи в онлайн-журнале BMJ Case Reports.

Рекомендация была дана после того, как они вылечили человека, который более 12 лет страдал от сильных мигреней без ауры, пишет medicalxpress.com.

Он пробовал назначенные лекарства (золмитриптан и топирамат); отказ от потенциально «провоцирующих» продуктов, включая шоколад, сыр, орехи, кофеин и сухофрукты; а также йога и медитация, чтобы уменьшить интенсивность и частоту его головных болей. Ничего не получилось.

Более 1 миллиарда человек во всем мире страдают мигренью, которая характеризуется односторонними пульсирующими головными болями, длящимися 4–72 часа и часто сопровождающимися чувствительностью к шуму и свету, а иногда и продромальной аурой.

Мигрени бывают эпизодическими (менее 15 дней в месяц) или хроническими (15 или более дней мигрени в месяц плюс признаки мигрени не менее 8 дней в месяц).

Успешное лечение мигрени определяется как уменьшение вдвое частоты и продолжительности приступов или улучшение симптомов.

Хотя лекарства могут помочь предотвратить и вылечить это заболевание, все больше данных свидетельствует о том, что диета также может быть эффективной альтернативой без каких-либо побочных эффектов, связанных с некоторыми лекарствами, говорят авторы отчета.

За шесть месяцев до направления в клинику у мужчины мигрень приобрела хронический характер и возникала 18–24 дня каждого месяца.

Он описал боль как внезапную и сильную, начавшуюся во лбу и виске с левой стороны головы. Боль носила пульсирующий характер и длилась обычно 72 часа.

Его головные боли сопровождались чувствительностью к свету и звукам, тошнотой и рвотой. По шкале от 0 до 10 он оценил степень тяжести боли как 10–12 из 10.

Анализы крови показали, что у него не было высокого уровня системного воспаления и что у него нормальный уровень бета-каротина (53 мкг / дл).

Вероятно, это было связано с его ежедневным потреблением сладкого картофеля, который, несмотря на высокое содержание бета-каротина, относительно низок в питательных веществах, ответственных за противовоспалительные и антиоксидантные свойства каротиноидов, указывают авторы отчета.

Вместо этого они содержатся в темно-зеленых листовых овощах, таких как шпинат, капуста и кресс-салат. Системное воспаление и окислительный стресс вызывают мигрень.

Авторы отчета посоветовали мужчине придерживаться диеты с низким уровнем воспалительных процессов на каждый день (LIFE), богатой питательными веществами, цельной пищей и растительной диетой.

Диета LIFE включает в себя ежедневное употребление не менее пяти унций по весу сырых или приготовленных темно-зеленых листовых овощей, ежедневное употребление одного зеленого смузи LIFE объемом 32 унции и ограничение потребления цельного зерна, крахмалистых овощей, масел и животного белка , особенно молочных продуктов. и красное мясо.

После 2 месяцев на диете LIFE мужчина сказал, что частота его приступов мигрени снизилась до 1 дня в месяц; уменьшились также продолжительность и сила нападений. Анализы крови показали значительное повышение уровня бета-каротина с 53 мкг / дл до 92 мкг / дл.

Он перестал принимать все лекарства от мигрени. Даже когда он пробовал определенные «сложные» продукты, такие как яичные белки, лосось или холодный чай, которые вызывали приступы головной боли, они были гораздо менее болезненными и намного короче, чем раньше.

Через 3 месяца у него полностью прекратились мигрени, и они не возвращались уже 7,5 лет.

У мужчины была аллергия, и ранее опубликованные исследования показывают, что лучший контроль над аллергией может привести к меньшему количеству мигреней. В этом случае симптомы аллергии у мужчины улучшились до такой степени, что ему больше не нужно было принимать сезонные лекарства.

Он также был ВИЧ-положительным, и ВИЧ был связан с повышенным риском мигрени, поэтому вполне возможно, что ВИЧ-статус мужчины и антиретровирусные препараты способствовали появлению его симптомов, говорят авторы отчета.

Но невозможно было продолжить изучение этого вопроса без прекращения антиретровирусного лечения, что является ограничением исследования, признают они.

Но они приходят к выводу: «Этот отчет предполагает, что диета, основанная на цельных растениях, может предложить безопасное, эффективное и постоянное лечение для обращения вспять хронической мигрени.

«Хотя в этом отчете описан один очень приверженный пациенту, у которого был замечательный ответ, диета LIFE снизила частоту мигрени в течение 3 месяцев у нескольких дополнительных пациентов (личное сообщение)».

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