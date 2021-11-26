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Что может спровоцировать положительный результат теста на SARS-CoV-2?

10:00:4011/25/2021
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Инфекция SARS-CoV-2, подтвержденная положительным результатом теста на полимеразную цепную реакцию, была связана с повышенным риском психических заболеваний.

Положительный результат теста на коронавирус, при тяжелом остром респираторном синдроме, по-видимому, связан с повышенным риском психических заболеваний, утомляемости и проблем со сном. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Положительный результат теста на коронавирус 2 (SARS-CoV-2) при тяжелом остром респираторном синдроме, по-видимому, связан с повышенным риском психических заболеваний, утомляемости и проблем со сном, согласно исследованию, опубликованному в Интернете 16 ноября в Сеть JAMA открыта.

Кэтрин М. Абель, доктор медицинских наук, из Фонда психического здоровья Большого Манчестера в Соединенном Королевстве, и ее коллеги оценили риск инцидента или повторного психического заболевания, усталости или проблем со сном после заражения SARS-CoV-2 среди пациентов из регистра первичной медико-санитарной помощи Великобритании, которым исполнилось 16 лет. Пациенты наблюдались с 1 февраля по 9 декабря 2020 года. Из 11 923 105 человек, отвечающих критериям, 2,0 процента имели положительный результат теста на SARS-CoV-2, пишет medicalxpress.com.

После применения критериев отбора соответствующая когорта без предшествующих психических заболеваний включала 86 922 человека, в то время как 19 020 человек ранее имели тревогу или депрессию, 1036 - психоз, 4 152 - усталость и 4539 - проблемы со сном. Исследователи обнаружили связь между положительными результатами теста на SARS-CoV-2 и психической заболеваемостью, утомляемостью и проблемами со сном после поправки на наблюдаемые искажающие факторы (скорректированные отношения рисков, 1,83, 5,98 и 3,16 соответственно). Риск возникновения психических заболеваний был аналогичным для пациентов с отрицательным результатом теста на SARS-CoV-2 (скорректированное отношение рисков 1,71) и был выше в связи с гриппом (скорректированное отношение рисков 2,98).

«Мы обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2, подтвержденная положительным результатом теста на полимеразную цепную реакцию, была связана с повышенным риском психических заболеваний, проблем со сном и утомляемости в последующие месяцы», - пишут авторы. «Однако анализ чувствительности вызвал сомнения в том, были ли некоторые из этих результатов напрямую связаны с инфекцией SARS-CoV-2».

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