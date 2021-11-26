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Ученые требуют сбор срочной комиссии по COVID-19: что предлагают рассмотреть?

9:30:2711/25/2021
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Опираясь на свой научный опыт, группа бывших членов Совета советников президента по науке и технологиям (PCAST) при президенте Бараке Обаме представила конкретные рекомендации для изучения такой комиссии.

Для подготовки к будущим глобальным пандемиям критически важно изучить недостатки здравоохранения, нестабильность глобальной цепочки поставок и эффективность производства вакцин. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Для подготовки к будущим глобальным пандемиям критически важно изучить недостатки здравоохранения, нестабильность глобальной цепочки поставок и эффективность производства вакцин.

Вот почему правительство США должно создать комиссию по COVID-19, утверждают эксперты в последнем выпуске журнала Science. Такой орган был бы похож на Комиссию 11 сентября, которая расследовала уязвимость страны к террористическим атакам, пишет medicalxpress.com.

Опираясь на свой научный опыт, группа бывших членов Совета советников президента по науке и технологиям (PCAST) при президенте Бараке Обаме представила конкретные рекомендации для изучения такой комиссии, в том числе: стабилизация агентств общественного здравоохранения, изучение предыдущих вспышек, анализ готовность к пандемии и оценка реакции США на COVID-19.

«В Конгресс уже внесено восемь законопроектов о создании такой комиссии, хотя большинство из них включает только общие требования», - сказал соавтор Кристофер Чиба, профессор астрофизических наук и международных отношений Принстонской школы общественных и международных отношений. «Мы знаем, что грядут будущие пандемии. Мы призываем к ясной оценке того, почему Соединенные Штаты в целом так плохо справились с этой пандемией, а также того, как были достигнуты конкретные успехи. Это поможет стране добиться большего успеха в следующий раз».

Такая комиссия могла бы извлечь уроки из исторических событий, включая 9/11 и ураган Катрина - два инцидента, в которых федеральное правительство не смогло действовать активно, несмотря на давние предупреждения. Напряженные отношения между правительствами штатов и федеральным правительством также усложнили критическую реакцию.

Глядя на будущие вспышки заболеваний, авторы дают комиссии следующие рекомендации для расследования:

Стабилизация агентств общественного здравоохранения. Это включает в себя устранение дефицита бюджета, расширение программ обучения рабочих и повышение престижа передовых работников общественного здравоохранения.

Изучение более ранних вспышек. Оценка исторических событий, включая их причины и реакцию США, может помочь комиссии выявить пренебрежение к системе и предложить решения, обеспечивающие постоянное внимание к угрозам. Например: когда и как США узнали о первых случаях COVID-19 в Ухане, Китай? Как эта информация распространялась в правительстве США? Американские эксперты, ранее работавшие в китайском эквиваленте CDC, были отозваны с 2017 года.

Могли ли они помочь?

Обзор готовности к пандемии. Необходимо обследование, выходящее за рамки системы здравоохранения и выявление уязвимостей цепочки поставок, методологии клинических испытаний и тестирования, а также распределения вакцин.

Например: были ли США слишком зависимы от иностранных производителей, что отчасти вызвало проблемы с цепочкой поставок? Если бы больше внимания уделялось цепочке поставок, можно ли было бы более эффективно пополнять запасы вакцин?

Оценка реакции США. Карантин, социальное дистанцирование, ношение масок и запреты на поездки были приняты в качестве ответных мер первого уровня. Были ли они эффективны? Что касается вакцин, комиссия должна изучить усилия правительства по ускорению разработки.

Авторы также предлагают комиссии изучить, как COVID-19 повлиял на больницы в финансовом и структурном плане, чтобы лучше подготовиться к будущему. Оценка справедливости в отношении здоровья также необходима, поскольку COVID-19 непропорционально сильно затронул цветных людей.

Соавторы Чибы: Кристин К. Кассель из Калифорнийского университета в Сан-Франциско; Сьюзан Л. Грэм из Калифорнийского университета в Беркли; Джон П. Холдрен из Гарвардского университета; Эд Пенхет из Калифорнийского университета в Беркли; Уильям Х. Пресс из Техасского университета, Остин; Максин Л. Савиц из Национальной инженерной академии; и Гарольд Вармус из Weill Cornell Medicine.

Документ «Создание комиссии по COVID-19» был опубликован в качестве перспективы в разделе « Наука» форума Insights Policy Forum .

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