Шесть ужасных ошибок умных женщин, когда они влюблены: не портите ваши отношения ими

Решения могут приблизить нас к любви или увести нас еще дальше. Хотя это имеет смысл и звучит логично, принятие решений, которые принимает большинство из нас, не дает нам той любви, которую мы желаем.
Поскольку продолжительность концентрации внимания короче, а нетерпение является нормой, мы торопимся с выводами и принимаем опрометчивые решения, когда парень не сразу реагирует так, как нам хотелось бы. Мы не даем себе времени и места, чтобы делать правильный выбор и обдуманные решения, пишет Your Tango.
Вместо этого мы принимаем краткосрочные решения, которые уводят нас дальше от любви. Затем мы расстраиваемся, разочаровываемся и разочаровываемся, когда что-то не получается у нас.
Наше общество мгновенного удовлетворения заставляет нас хотеть чего-то прямо сейчас, затрудняя жизнь с тем, что есть, и ища быстрого решения.
Мы хотим, чтобы все происходило по-нашему, и хотим любви, когда мы этого хотим. Но любовь возникает тогда, когда мы к ней готовы, а не обязательно тогда, когда мы этого хотим.
Независимо от того, знаете ли вы последние советы о любви и свиданиях или нет, прочитайте эти шесть распространенных подходов к принятию решений, чтобы понять, как вы склонны принимать решения о любвиВы также узнаете, как вы можете отодвинуть любовь еще дальше и что вы можете начать делать, чтобы это изменить.
1. Вы принимаете опрометчивые решения, потому что просто реагируетеКогда кто-то говорит или делает что-то, что вас расстраивает, грустит или защищает, вы можете предположить худшее и принять это на свой счет. Поскольку вы человек, ваша естественная склонность может заключаться в том, чтобы остроумно отреагировать и принять поспешное решение, исходя из негативной энергии.
Вы, возможно, слышали поговорку «поспешность тратят», которая также относится к сердечным делам. Когда вы торопитесь с решением или действуете слишком быстро, это фактически сбивает с толку или замедляет процесс, потому что вы видите вещи такими, какими вы их себе представляете, а не такими, какие они есть.
В следующий раз, когда у вас возникнут негативные триггеры, и вы поймете, что собираетесь принять поспешное решение, притормозите, вдохните и прочувствуйте эти эмоции. Затем примите решение, когда почувствуете себя сосредоточенным.
2. Вы позволяете решениям принимать вас, потому что боитесь принять неправильные решенияЕсли вы склонны мучиться из-за неправильного решения, вы, скорее всего, в конечном итоге ничего не сделаете.
Если вообще ничего не делать, решение будет принято. Если вы сможете принять точку зрения, что нет правильных или неправильных решений, есть только решения, которые вы принимаете, и результаты, которые вы получаете, это облегчит принятие решения.
На самом деле все очень просто. Если вы приняли решение и вам нравится результат, продолжайте идти по этому пути. Если вы хотите другого результата, примите другое решение или другой выбор.
3. Вы принимаете решения, вызывающие сожаление, на основе сильных эмоций, которые лишают вас целостностиОслепленные похотью или увлечением , вы упускаете, упускаете из виду или рационализируете красные флажки. Вы принимаете решения, приносящие в жертву свою целостность, например, наклоняясь назад, чтобы угодить парню за счет собственного счастья, давая слишком много и принимая крошки взамен, и вынуждены держать его при себе.
Подобные решения подрывают вашу самооценку и самооценку, заставляя вас стыдиться того, кем вы стали.
Если вы осознали, что именно такие решения принимали, будьте добры и сострадательны к себе. Вы делаете все, что в ваших силах, в любой момент, исходя из того, что вы знаете. Это уроки, которые вы должны усвоить, и рост, который вы должны испытать.
4. Вы слишком обдумываете решения вместо того, чтобы прислушиваться к своей внутренней мудростиЧем больше вы пытаетесь обдумывать свой путь к решению, тем больше это запутывает. Это потому, что чрезмерное мышление не позволяет вам ясно видеть вещи. Излишний анализ вещей будет держать нас в ловушке обезьяньего разума , рационализируя решения, которые кажутся неправильными.
Когда дело доходит до сердечных дел, принятие решений разумом редко приводит к желаемому результату. Вместо этого эти решения увековечивают цикл нездоровой любви. Самый верный ответ на любовь ощущается в вашем теле - именно здесь вы соединяетесь со своей внутренней мудростью.
5. Вы слишком доверяете советам друзейМнение друга в основном предвзято и редко беспристрастно, потому что оно основано на ее опыте, взглядах и взглядах на любовь. Когда вы используете ее совет для принятия решений, он будет склоняться к тому, что она сделает, что не обязательно вам подходит.
В следующий раз, когда вы обнаружите, что объясняете свою дилемму другу, подумайте об этих 14 причинах, чтобы перестать слушать других, чтобы вы могли по-настоящему слушать себя.
6. Вы принимаете краткосрочные решения, надеясь на долгосрочные результатыЕсли вы ни с кем не встречаетесь, возможно, имеет смысл встретиться с парнем, который вам нравится , даже если вы знаете, что он не тот. Например, когда вы только что расстались с 23-летним браком и следуете советам по свиданию, чтобы показать себя.
Но в большинстве случаев встречаться с этим парнем недальновидно. Вы будете удовлетворять краткосрочные желания за счет своих долгосрочных желаний. В конечном итоге вы отправите смешанные сигналы Вселенной, высшей силе или Богу и продолжите получать неоднозначные результаты.
Поэтому, когда вам предложат принять решение, спросите: «Неужели то, что я собираюсь принять, уводит меня еще дальше от того, чего я на самом деле хочу? Или это приближает меня? » Затем сделайте выбор в пользу того, что вам ближе.
Вы всегда на расстоянии одного решения от желанной любви. Вы всего лишь человек, поэтому не переживайте из-за каждого решения, которое вы принимаете в отношении любви. Если вам случится принять решение, о котором вы сожалеете, или решение, которое дает вам то, чего вы не хотите, это нормально. Всегда есть еще одна возможность для переделки.
Просто принимайте осознанные решения и будьте последовательны в принятии решений, которые приблизят вас к любви.