Магнитная буря 26 ноября 2021: начало длительного колебания магнитосферы в конце рабочего дня обрушится на Землю

В последний рабочий день недели, 26 ноября, в конце дня наступит краткое магнитное возмущение. Первый удар произойдет в 12 часов ночи по новосибирскому времени. Сила удара составит три балла, длительностью три часа. После чего на планете произойдет длительная магнитная буря до конца месяца.
Как происходят магнитные бури?Время от времени на Солнце возникают выбросы радиоактивных веществ, которые доносятся до Земли с помощью солнечного ветра. Они ударяются о магнитосферу и создают на магнитном поле нашей планеты сильные колебания, называемый магнитными бурями. Магнитосфера очень долго возвращается в спокойное состояние. Оно может успокаиваться как за несколько часов, так и за несколько дней.
Обычно геомагнитные возмущения влияют на электроприборы на Земле, на спутники, радио. Также они влияют на самочувствие людей.
Чтобы справиться с негативным влиянием, нужно улучшить свой рацион, есть больше овощей и фруктов. В периоды активности следует отказаться от тяжелой пищи в пользу легкой, кисломолочных продуктов, овощных супов. Также на время следует отказаться от кофе, алкоголя и курения.
Как чувствовали себя наши читатели?Бессонница, усталость и скачки давление.
Болела голова, постоянно испытывала тревогу.
Состояние непонятное. Будто начинаю заболевать гриппом.
Мигрень, голова тяжелая и давление.