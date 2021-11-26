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Новый вариант коронавируса с 32 мутациями обнаружен в Африке. Вакцина может не спасти от него

6:30:2911/25/2021,Элли Кембридж
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Пока обнаружено только десять случаев нового варианта, но эксперты говорят, что могут быть и другие, которые еще не выявлены.

Стоит подчеркнуть, что сейчас это очень низкое количество в регионе Африки, который достаточно хорошо отобран, однако за этим следует очень внимательно следить. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Новый вариант Covid с десятками мутаций, которые могли избежать вакцинации, был обнаружен в трех странах.

Хотя количество случаев заболевания в настоящее время невелико, вирусологи обнаружили, что этот штамм имеет 32 мутации. Похоже, это ответвление более старого варианта под названием B.1.1, которое было обнаружено в Южной Африке, Ботсване и Гонконге, пишет The SUN.

Alpha, которая вынудила Великобританию вернуться в режим изоляции незадолго до Рождества в прошлом году, имела родословную, которая включала B.1.17. Пока обнаружено только десять случаев нового варианта, но эксперты говорят, что могут быть и другие, которые еще не выявлены.

Инфекция в Гонконге была распространена человеком, приехавшим из Южной Африки, что вызвало опасения, что она может быть перенесена в другое место.

Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа, написал в Твиттере о находке, заявив, что впервые увидел две особые мутации в одном варианте.

Эксперт охарактеризовал профиль мутации коронавируса как «действительно ужасный». Он добавил: «Экспорт в Азию предполагает, что это может быть более распространенным явлением, чем можно было бы предположить по одной последовательности.

«Кроме того, чрезвычайно длинная ветвь и невероятно большое количество спайковых мутаций предполагают, что это может вызывать серьезную озабоченность (предсказанный уход от большинства известных моноклональных антител).

"Стоит подчеркнуть, что сейчас это очень низкое количество в регионе Африки, который достаточно хорошо отобран, однако за этим следует очень внимательно следить из-за этого ужасного профиля всплесков (можно предположить, что это будет хуже с антигенной точки зрения, чем что-либо еще)".

Новые варианты встречаются довольно часто и в большинстве случаев не распространяются на группу случаев.

Если они находятся в стране с более доминирующим вариантом, они могут быстро вымереть. Д-р Мира Чанд, директор по инцидентам с Covid-19 в UKHSA, сказала: Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании в сотрудничестве с научными организациями по всему миру постоянно отслеживает состояние вариантов SARS-CoV-2 по мере их появления и развития во всем мире.

"Поскольку вирусам свойственно частые и случайные мутации, нередко возникает небольшое количество случаев с новыми наборами мутаций. Любые варианты, показывающие признаки распространения, быстро оцениваются».

Представитель UKSHA сказал, что они отслеживают и исследуют именно этот вариант. Это произошло после сообщений о том, что супердоминантная Дельта может мутировать в самоумирание, и это уже произошло в одной части мира, утверждают ученые.

В Японии регистрируются незначительные 140 случаев в день, несмотря на то, что всего три месяца назад она была поражена штаммом Delta.

В конце лета Япония пережила самую большую волну Covid, пик которой приходился на 23000 случаев в день в августе.
Но волна внезапно остановилась и почти полностью сошла на нет, а в столице Токио в пятницу было зарегистрировано всего 16 новых случаев.

Группа генетических экспертов в Японии предположила, что внезапный спад коронавируса вызван тем, что Delta позаботилась о его кончине путем мутации.

Дельта уже была гораздо более распространена, чем оригинальный китайский штамм вируса «Ухань» конца 2019 года.

И другие варианты Delta были показаны , что вызывает меньше симптомов, нести иммунные спасаясь мутации, или быть еще более быстрым распространение.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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