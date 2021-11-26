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Легочная эмболия: признаки обычного явления, которое может стать смертельным

7:30:2511/25/2021,Майкл Мершель, Новости Американской кардиологической ассоциации
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В ногах симптомы сгустка включают боль, отек, покраснение или тепло, особенно если одна нога внезапно опухла сильнее, чем другая.

Согласно статистике Американской кардиологической ассоциации, тромбоэмболия легочной артерии стала причиной более 36000 смертей в 2018 году. Фото: Pixabay

Фанаты общественного радио знали, что редактор книг NPR Петра Майер страстно любит научную фантастику, любовные романы, комиксы и кошек. «Если это весело и занудно, я в этом уверен», - заявила она.

Друзья и семья сейчас оплакивают потерю остроумного, жизнерадостного 46-летнего парня. В начале этого месяца он умер от тромбоэмболии легочной артерии, по словам его родителей. Об обстоятельствах его внезапной смерти мало что известно. Но эксперты говорят, что это подчеркивает необходимость более глубокого понимания тромбоэмболии легочной артерии, также известной как ПЭ, пишет medicalxpress.com.

«К сожалению, ПЭ может поражать людей на всех этапах жизни, от молодых и здоровых до пожилых и менее здоровых», - сказала доктор Карлин Мартин, доцент медицины в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго.

Легочная эмболия является третьей по значимости причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Но, по словам Мартина, люди гораздо менее осведомлены о его симптомах.

«Я думаю, что если у кого-то болит грудь, он сразу думает:« Сердечный приступ!», и пойдт в больницу. Но они также не думают: «О, у меня может быть тромбоэмболия легочной артерии! Я должен немедленно обратиться в больницу». Так что нередко у нас есть пациенты, у которых симптомы проявлялись в течение нескольких дней или недель даже до того, как отправиться в больницу, чтобы выяснить, что не так».

Согласно статистике Американской кардиологической ассоциации, тромбоэмболия легочной артерии стала причиной более 36000 смертей в 2018 году, последнем году, по которому были доступны данные. Ставка растет по причинам, которые, по словам Мартина, возглавлявшего исследование тенденции 2020 года, неясны.

Легочная эмболия обычно описывается как сгусток крови, который попадает в легкие. Сгустки крови в артериях, по которым кровь идет от сердца, могут вызывать сердечные приступы и инсульты. Но сгустки в венах называются тромбозом глубоких вен или ТГВ. Эти сгустки, часто образующиеся в ноге, могут перемещаться или эмболизировать легкие.

По словам Мартина, когда эти сгустки останавливаются в легких, в правой части сердца повышается давление. «В конце концов, сердце может выйти из строя, потому что оно так сильно напрягается».

Даже большие сгустки крови могут не вызывать симптомов, сказал Гэри Раскоб, член правления Национального альянса по сгусткам крови. Он также является деканом Гудзонского колледжа общественного здравоохранения при Центре медицинских наук Университета Оклахомы в Оклахома-Сити.

Примерно в четверти случаев, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, первым признаком тромбоэмболии легочной артерии является смерть.

Факторы риска тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии совпадают и включают в себя серьезную операцию и пребывание в больнице с острым заболеванием в течение нескольких дней подряд, сказал Мартин. Для женщин как контрацептивы на основе эстрогена, такие как противозачаточные таблетки, так и беременность могут повысить риск образования тромбов. Согласно статистике AHA, тромбоэмболия легочной артерии является причиной около 9% смертей, связанных с беременностью.

По словам Мартина, рак и его методы лечения также являются важной причиной образования тромбов. Как и дальние путешествия.

По словам Раскоба, возраст также является фактором риска, и по мере того, как люди достигают 40, 50 и 60 лет, число случаев увеличивается.

Но это также чаще затрагивает более молодых людей. Исследование Мартина 2020 года показало, что после десятилетия спада количество смертей от тромбоэмболии легочной артерии среди людей в возрасте от 25 до 64 лет увеличивалось в среднем на 2,1% ежегодно в период с 2008 по 2018 год.

По словам Раскоба, существует сильная генетическая составляющая, поэтому любой, у кого есть член семьи - «особенно если у вас есть родственник первой степени родства, родитель или брат или дедушка или бабушка» - у кого была тромбоэмболия легочной артерии, может подвергаться повышенному риску. Если вас госпитализируют, он предлагает спросить врача, можете ли вы подвергаться риску, и если да, то какие меры защиты будут приняты.

Но где-то от трети до половины случаев образования тромбов являются тем, что ученые называют «неспровоцированными». «Другими словами, у них нет идентифицируемых факторов риска для этого состояния», - сказал Раскоб.

По его словам, учитывая множество неизвестных факторов, очень важно осознавать симптомы.

В ногах симптомы сгустка включают боль, отек, покраснение или тепло, особенно если одна нога внезапно опухла сильнее, чем другая.

Если сгусток переместился в легкие, это может вызвать боль в груди или одышку. Реже, у людей есть ощущение гонки их сердца, сказал Мартин, или они могли бы увидеть немного розовой или кровянистой мокроты. Время от времени люди могут испытывать боль в верхней части спины.

Раскоб сказал, что любой, у кого есть симптомы, должен немедленно обратиться за медицинской помощью. «Мы можем посмотреть с помощью ультразвука. У нас есть простой анализ крови. Так что вы не должны рисковать потенциально смертельным заболеванием».

По словам Мартина, чтобы предотвратить проблемы, продолжайте двигаться в длительных поездках на машине и самолете. «Сидение на одном и том же месте в одном и том же положении от восьми до 10 часов подряд действительно может увеличить шансы образования тромба».

По словам Мартина, внезапная и неожиданная смерть от тромбоэмболии легочной артерии, как, по-видимому, произошло с Майером из NPR, не является обычным явлением. Но она призвала людей «искать внимания, если у вас есть симптомы. И в большинстве случаев, если мы быстро поставим диагноз, мы сможем начать соответствующее лечение. И большинство людей выздоравливает».

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кровьтромбтромбозлегочная эмболия
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