Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 26 ноября 2021: оттепель закончилась – зимние морозы постепенно начинают возвращаться, насколько понизится температура в этот день?

11:30:1611/25/2021
0

Наши предки создали мифического персонажа Мороза – очень высокого и худощавого старика, который ходит босиком, у него длинная седая борода, а в руках тяжелая - его посох.

На Руси приходили к лесу, чтобы попросить природу прикрыть осеннюю вспашку под ярым белым снегом, а то Мороз может заморозить ее. Фото: Pixabay.com

26 ноября в Бердск вернется похолодание после недельной оттепели, и в город вернутся морозы. С утра температура воздуха составит -9, -16 градусов, а в обед погода составит - 13, -15 на столбиках термометра. Также ожидается юго-западный ветер 2,8 м/с. При относительной влажности воздуха 75 %. Атмосферное давление повысится до 758 мм ртутного столба.

В этот день отмечается народный и христианский праздник в честь святого Иоанна Златоуста. В народе его прозвали Иваном Снежным.

По народным приметам, с Иоанна Златоуста природа начинает замерзать. Каждое дерево, цветок или кустарник прекращают расти в ожидание морозной зимы. Это стало поводом для сочинения поговорки: «На Златоуста в поле все пусто».

Наши предки создали мифического персонажа Мороза – очень высокого и худощавого старика, который ходит босиком, у него длинная седая борода, а в руках тяжелая - его посох. До чего он дотронется, то мгновенно превратится в лед.

На Руси приходили к лесу, чтобы попросить природу прикрыть осеннюю вспашку под ярым белым снегом, а то Мороз может заморозить ее.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникипогода в бердскеДень Иоанна Златоустаприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник 26 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:38 11/25/2021
Какой сегодня церковный праздник 26 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Экстазные открытки в День торта 26 ноября: такие чудеса красоты могут творить истинные творцы – поздравления для творителей тортов
11:15:27 11/25/2021
Экстазные открытки в День торта 26 ноября: такие чудеса красоты могут творить истинные творцы – поздравления для творителей тортов
Семь вещей, которые никогда нельзя делать, если вы простудились
11:00:24 11/25/2021
Семь вещей, которые никогда нельзя делать, если вы простудились
Магнитная буря 26 ноября 2021: начало длительного колебания магнитосферы в конце рабочего дня обрушится на Землю
10:45:14 11/25/2021
Магнитная буря 26 ноября 2021: начало длительного колебания магнитосферы в конце рабочего дня обрушится на Землю
Какая диета нужна при мигрени и может ослабить интенсивность боли? Доктора дали совет
10:30:53 11/25/2021
Какая диета нужна при мигрени и может ослабить интенсивность боли? Доктора дали совет
Что может спровоцировать положительный результат теста на SARS-CoV-2?
10:00:40 11/25/2021
Что может спровоцировать положительный результат теста на SARS-CoV-2?
Ученые требуют сбор срочной комиссии по COVID-19: что предлагают рассмотреть?
9:30:27 11/25/2021
Ученые требуют сбор срочной комиссии по COVID-19: что предлагают рассмотреть?
Новогодний плейлист: какие песни создают праздничную атмосферу 31 декабря
9:15:53 11/25/2021
Новогодний плейлист: какие песни создают праздничную атмосферу 31 декабря
Исследователи узнали, как родинки превращаются в меланому - рак кожи
9:00:47 11/25/2021
Исследователи узнали, как родинки превращаются в меланому - рак кожи
Исследователи нашли неожиданный регулятор восстановления сердца после сердечного приступа
8:30:02 11/25/2021
Исследователи нашли неожиданный регулятор восстановления сердца после сердечного приступа