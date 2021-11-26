Погода в Бердске 26 ноября 2021: оттепель закончилась – зимние морозы постепенно начинают возвращаться, насколько понизится температура в этот день?

26 ноября в Бердск вернется похолодание после недельной оттепели, и в город вернутся морозы. С утра температура воздуха составит -9, -16 градусов, а в обед погода составит - 13, -15 на столбиках термометра. Также ожидается юго-западный ветер 2,8 м/с. При относительной влажности воздуха 75 %. Атмосферное давление повысится до 758 мм ртутного столба.
В этот день отмечается народный и христианский праздник в честь святого Иоанна Златоуста. В народе его прозвали Иваном Снежным.
По народным приметам, с Иоанна Златоуста природа начинает замерзать. Каждое дерево, цветок или кустарник прекращают расти в ожидание морозной зимы. Это стало поводом для сочинения поговорки: «На Златоуста в поле все пусто».
Наши предки создали мифического персонажа Мороза – очень высокого и худощавого старика, который ходит босиком, у него длинная седая борода, а в руках тяжелая - его посох. До чего он дотронется, то мгновенно превратится в лед.
На Руси приходили к лесу, чтобы попросить природу прикрыть осеннюю вспашку под ярым белым снегом, а то Мороз может заморозить ее.