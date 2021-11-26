Исследователи узнали, как родинки превращаются в меланому - рак кожи

Родинки и меланомы - это кожные опухоли, которые происходят из одной клетки, называемой меланоцитами. Разница в том, что родинки обычно безвредны, а меланомы являются злокачественными и часто приводят к смерти без лечения. В исследовании, опубликованном сегодня в журнале eLife Magazine , Роберт Джадсон-Торрес, доктор философии, исследователь Института рака Хантсмана (HCI) и доцент дерматологии и онкологических наук Университета Юты (U of U), объясняет, как образуются общие родинки и меланомы. и почему родинки могут превратиться в меланому, пишет medicalxpress.com.
Меланоциты - это клетки, которые придают цвет коже, защищая ее от солнечных лучей. Специфические изменения в последовательности ДНК меланоцитов, называемые мутациями гена BRAF, обнаруживаются более чем в 75% родинок. Такое же изменение также обнаруживается в 50% меланом и часто встречается при раке толстой кишки и легких. Считалось, что когда меланоциты имеют только мутацию BRAFV600E, клетка перестает делиться, что приводит к появлению родинки . Когда меланоциты имеют другие мутации с BRAFV600E, они бесконтрольно делятся, превращаясь в меланому. Эта модель называется «старением, индуцированным онкогеном».
«В последние годы эта модель подверглась сомнению в ряде исследований, - говорит Джадсон-Торрес. «Эти исследования предоставили отличные данные, позволяющие предположить, что модель индуцированного онкогеном старения не объясняет образование родинок, но им всем не хватало альтернативного объяснения, которое так и осталось неуловимым».
С помощью сотрудников из HCI и Калифорнийского университета в Сан-Франциско группа исследователей взяла родинки и меланомы, пожертвованные пациентами, и использовала транскриптомное профилирование и цифровую голографическую цитометрию. Транскриптомное профилирование позволяет исследователям определять молекулярные различия между родинками и меланомами. Цифровая голографическая цитометрия помогает исследователям отслеживать изменения в клетках человека.
«Мы открыли новый молекулярный механизм, который объясняет, как образуются родинки, как образуются меланомы и почему родинки иногда становятся меланомами», - говорит Джадсон-Торрес.
Исследование показывает, что меланоциты, которые превращаются в меланому, не нуждаются в дополнительных мутациях, но на самом деле на них влияют сигналы окружающей среды, когда клетки получают сигналы из окружающей среды в коже вокруг них, которые задают им направление. Меланоциты экспрессируют гены в разных средах, указывая им либо бесконтрольно делиться, либо вообще прекратить деление.
«Происхождение меланомы, зависящее от сигналов окружающей среды, дает новый взгляд на профилактику и лечение», - говорит Джадсон-Торрес. «Он также играет роль в борьбе с меланомой, предотвращая генетические мутации и воздействуя на них. Мы также можем бороться с меланомой, изменив окружающую среду».
Эти результаты создают основу для исследования потенциальных биомаркеров меланомы, позволяя врачам обнаруживать раковые изменения в крови на более ранних стадиях. Исследователи также заинтересованы в использовании этих данных для лучшего понимания потенциальных местных агентов, снижающих риск меланомы, задержки развития или остановки рецидива, а также для раннего выявления меланомы.