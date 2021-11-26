Грешно ли работать 26 ноября в день памяти святого Иоанна Златоуста?

Иоанн Златоуст очень почитаемый святой в православной церкви. Его память отмечают каждый год 26 ноября. Свое второе имя “Златоуст” получил за умение читать проповеди во время служб в храме. Он делал это очень красиво и мудро, поэтому слава святого разрослась по всем окрестностям. Считается, что святой помогал бедным, вел аскетическую жизнь и строго относился к богатым людям. Он говорил, что необходимо отдавать свою часть нажитого тем, кто нуждается в деньгах.
Известно, что на протяжении двадцати лет два раза в неделю Иоанн проповедовал в храме, а все остальное время посвящал написанию большого количества учений, бесед, похвал. В 397 году святой Иоанн принял сан патриарха в Константинополе, где стал очень активно улучшать работу священников.
В день Иоанна Златоуста было много примет и поверий. Например, сегодня было принято заниматься лепкой пельменей. Считалось, чем больше их приготовить, тем более счастливый и беззаботный будет наступающий. А если вы давно мечтаете куда-то поехать отдохнуть. То не беспокойтесь и отправляйтесь куда вам нужно. Эта поездка будет очень комфортная и счастливая. Также в этот день наши предки лечили детей с нарушением речи. Говорят, что это время самое удачное.
Запрещено в этот день сквернословить, обсуждать или обманывать людей, и ругаться. Если нарушить запрет, то молиться будет бесполезно Господу. Так же как и обращаться к нему с просьбами – они долго не будут услышаны и выполнены.
Строгого запрета на работу в этот день нет.