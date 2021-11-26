Какие труды написал Иоанн Златоуст: почему святой помогает при финансовых проблемах?

Иоанн был родом из великого города Востока, Антиохии Сирийской, родился в 347 году в знатной семье. Его отец был имперским консулом на Востоке, назначенным Константином Великим. После его смерти мать Иоанна позаботилась о том, чтобы их сын получил самое лучшее образование. Он учился в Афинах у великих ученых того времени. Юный Иоанн был гениален, настолько хорош в риторике и философии, что его хотели оставить помощником в академии. Однако Иоанн вернулся и к себе на родину.
Будучи взрослым, святого Иоанна крестили, и он стал христианином, а после смерти матери ушел в монастырь. Четыре года, Иоанн провел в антиохийском монастыре, после чего решил стать отшельником и ушел за город в пустыню. Там святой подорвал свое здоровье из-за чрезмерного голодания. В конце концов епископ приказал ему вернуться в монастырь, но его здоровье так и не восстановилось полностью.
Его рукоположили в сан дьякона, но он быстро вырос до священника и стал проповедовать. Его проповеди были столь сильны, что люди нарекли святого “Златоустом”. Иоанн стал настолько знаменит, что в 398 году был избран Константинопольским патриархом.
Иоанн проповедовал ежедневно, и церковь всегда наполнялась людьми. Замечательные проповеди обо всем, что только можно вообразить: о Христе, Троице, священстве, таинствах, браке и семье, покаянии и прощении и многом другом. Кроме этого, свято Иоанн написал немало богословских книг.
Проповеди Иоанна Златоуста:
Дошедшие до нас проповеднические труды включают в себя сотни проповедей по Новому Завету, особенно много написано про труды Святого Павла. Также по Ветхому Завету, по Книге Бытия.
Кроме того, существует 67 проповедей о Бытии, пятьдесят о Псалмах и девяносто о Евангелии от Матфея. 88 о Евангелии от Иоанна и 55 о Деяниях Апостолов.