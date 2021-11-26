День Ласковые поздравления дочерей любимой мамочке в День матери 28 ноября 2021

Я, нежности твоей касаясь,
Любовью согреваюсь вновь,
Ведь ты лишь самая родная,
Моя душа и моя кровь.
Я так хочу, всегда быть рядом,
Ведь ты мой Ангел, ты мой свет,
Прошу тебя, родная мама,
Будь рядом много-много лет.
Всегда, всегда в тебе нуждаюсь,
С тобой и легче, и теплей,
Я будто заново рождаюсь,
И будто становлюсь мудрей.
Тебе желаю я здоровья!
И быть такой же молодой.
Чтоб каждый раз ты снова, снова
Меня ждала, к себе домой.
Я спешу поздравить всех
Мамочек на свете.
Чтобы лился детский смех,
Не болели дети.
Всем мамулям пожелать
Счастья неземного.
Всех вас я хочу обнять
И сказать три слова.
Мы вас любим и храним, Лаской одаряем. И за всё благодарим, И добра желаем.
Мамин день подарит пусть
Счастье, радость и веселье!
В пыль сотрет тревогу-грусть,
В раз улучшит настроение.
Пусть в глазах сияет свет,
Радость жизни и успех.
Ничего милее нет,
Чем родной услышать смех!
Стихи: Поздравок
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