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День Ласковые поздравления дочерей любимой мамочке в День матери 28 ноября 2021

8:15:2011/26/2021
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День матери-2021 в России отмечают 28 ноября. Это особый день, когда все стараются выразить особые слова благодарности матерям, хотя, конечно, говорить их можно и нужно ежедневно.

День матери

Я, нежности твоей касаясь,
Любовью согреваюсь вновь,
Ведь ты лишь самая родная,
Моя душа и моя кровь.

Я так хочу, всегда быть рядом,
Ведь ты мой Ангел, ты мой свет,
Прошу тебя, родная мама,
Будь рядом много-много лет.

Всегда, всегда в тебе нуждаюсь,
С тобой и легче, и теплей,
Я будто заново рождаюсь,
И будто становлюсь мудрей.

Тебе желаю я здоровья!
И быть такой же молодой.
Чтоб каждый раз ты снова, снова
Меня ждала, к себе домой.

День матери

Я спешу поздравить всех
Мамочек на свете.
Чтобы лился детский смех,
Не болели дети.

Всем мамулям пожелать
Счастья неземного.
Всех вас я хочу обнять
И сказать три слова.

Мы вас любим и храним, Лаской одаряем. И за всё благодарим, И добра желаем.

День матери

Мамин день подарит пусть
Счастье, радость и веселье!
В пыль сотрет тревогу-грусть,
В раз улучшит настроение.

Пусть в глазах сияет свет,
Радость жизни и успех.
Ничего милее нет,
Чем родной услышать смех!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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