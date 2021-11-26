Чуткие поздравления от сыновей для мам и слова благодарности в День матери 28 ноября 2021

Желаю маме дорогой
Любви в семье своей родной,
Улыбок, радостных моментов,
Приятных встреч и комплиментов,
Весны в душе, во взгляде лета,
Чтоб жизнь была теплом согрета,
Печаль − не долгой − мимолетной,
А жизнь согретая заботой.
И чтобы каждый день дарил
Энергию и море сил!
Спасибо за то, что мне жизнь подарила,
Спасибо за ласку твою.
Пускай у тебя не кончаются силы,
Я Бога все время молю.
Живи без тревог, будь счастливой, родная,
Здоровья тебе и добра.
Пусть ангел-хранитель тебя защищает
От бед, от болезней и зла.
Мамочка, спасибо, дорогая!
За любовь спасибо, за тепло.
Я тебя сегодня поздравляю
И желаю, чтоб во всем везло!
Лучшая на свете, я же знаю,
Больше жизни я тебя люблю.
Мамочка, родная, поздравляю!
И за все тебя благодарю!
Стихи: Поздравок
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