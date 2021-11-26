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Роскошные открытки для родных и знакомых в День памяти святителя Иоанна Златоустого 26 ноября

12:15:5011/26/2021
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26 ноября — день памяти Иоанна Златоуста. В православии он известен как богослов, архиепископ и один их трех Вселенских святителей и учителей.

День памяти святителя Иоанна Златоустого

День Иоанна Златоусного
Проповедника, который
Помогал народу, наставлял
На лучшие дела и мысли
Вел беседы, читал молитвы.

Добавил: Ольга Фуджу

***

Твоя душа горит ярким пламенем
Добра, милосердия и любви.
Слова Господа будут знаменем
Ты его не подведи!

Добавил: Ириша

День памяти святителя Иоанна Златоустого

Вдохновляйся с молитвой Божией
Он любой недуг исцелить сможет.
В беде не оставит и от мук спасет
Кто имя Господа по жизни несет!

Добавил: Ириша

***

Слушай сердцем Господа своего
Не жалей для людей ничего.
Внимая, тихо помолись
И низко Господу поклонись!

Добавил: Ириша

Открытки: kartinok.ru
Стихи: Поздрайв

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