Роскошные открытки для родных и знакомых в День памяти святителя Иоанна Златоустого 26 ноября

День Иоанна Златоусного
Проповедника, который
Помогал народу, наставлял
На лучшие дела и мысли
Вел беседы, читал молитвы.
Добавил: Ольга Фуджу
***
Твоя душа горит ярким пламенем
Добра, милосердия и любви.
Слова Господа будут знаменем
Ты его не подведи!
Добавил: Ириша
Вдохновляйся с молитвой Божией
Он любой недуг исцелить сможет.
В беде не оставит и от мук спасет
Кто имя Господа по жизни несет!
Добавил: Ириша
***
Слушай сердцем Господа своего
Не жалей для людей ничего.
Внимая, тихо помолись
И низко Господу поклонись!
Добавил: Ириша
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Стихи: Поздрайв