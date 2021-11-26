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Дивные картинки и душевные поздравления всем сапожникам в Международный день сапожника 26 ноября

1:15:2111/26/2021
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26 ноября все сапожники мира отмечают свой профессиональный праздник. От работы этих специалистов зависят не только наш комфорт, но и походка.

Международный день сапожника

Если вдруг порвались туфли
И сломались каблуки,
Нам сапожники помогут,
В своем деле мастаки,
С днем сапожника поздравим
Всех, кто чинит обувь, шьет,
Пусть работа будет в радость,
И клиент к ним пусть идет!

Международный день сапожника

Все сапожники сегодня
Отмечают праздник свой.
И тебя я поздравляю,
Мастер ты мой дорогой.

Руки славлю золотые
И желаю бед не знать,
Всех желающих, как прежде,
Безупречно обувать.

Международный день сапожника

Вас, сапожники ребята,
Я поздравить поспешу,
От души желаю в праздник:
Пусть все будет по плечу.

Позитивных вам клиентов,
Прибыли большой всегда,
Обожать свою работу,
Не грустить вам никогда.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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