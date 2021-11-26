Дивные картинки и душевные поздравления всем сапожникам в Международный день сапожника 26 ноября

Если вдруг порвались туфли
И сломались каблуки,
Нам сапожники помогут,
В своем деле мастаки,
С днем сапожника поздравим
Всех, кто чинит обувь, шьет,
Пусть работа будет в радость,
И клиент к ним пусть идет!
Все сапожники сегодня
Отмечают праздник свой.
И тебя я поздравляю,
Мастер ты мой дорогой.
Руки славлю золотые
И желаю бед не знать,
Всех желающих, как прежде,
Безупречно обувать.
Вас, сапожники ребята,
Я поздравить поспешу,
От души желаю в праздник:
Пусть все будет по плечу.
Позитивных вам клиентов,
Прибыли большой всегда,
Обожать свою работу,
Не грустить вам никогда.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru