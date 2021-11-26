27 ноября - день памяти апостола Филиппа: история святого и почему Рождественский пост называют Филипповым

Святой апостол Филипп, один из Двенадцати апостолов. Про Филиппа можно узнать в первых трех Евангелиях и в Деяниях, но его жизнь в основном описан в Евангелии от Иоанна.
Он родился в том же городе, откуда родом Петр и Андрей, который был близким другом Филиппу. Считается, что Филипп был самым близким апостолом к Иисусу.
Последний раз упоминаемый по имени вместе с другими апостолами в Евангелии от Матфея, Филипп входил в число "одиннадцати", которые были свидетелями вознесения Иисуса через сорок дней после воскресения.
На пятнадцатый год правления Тиберия Цезаря, еврейский пророк Иоанн проходил через местность рядом с Вифсаидой. Многие последовали за ним, потому что искали Мессию. В итоге когда толпа дошла до Иисуса, который был из Назарета, то Иоанн указал на него как на мессию. В это время к Иисусу пришел друг Филиппа Андрей. На следующий день к ним присоединился Петра - брат Андрея, Иисус приехал в город и лично призвал Филиппа следовать за ним. Таким образом, Филипп стал третьим названным учеником в записи Иоанна об этих событиях.
После Вознесения, Филипп проповедовал в Галилее. При этом он совершал много чудес: воскрешал умершего младенца на руках матери.
Так его миссионерство происходило с Галилеи до Греции, в которой святой проповедовал среди иудеев-переселенцев. Но прибыв в Элладу ему запретили проповедование Иисуса Христа.
Выслушав внимательно служителей Моисеевого Закона, апостол Филипп открыл скрытую ложь первого священника о похищении и сокрытии учениками Иисуса Его тела, открыв тайну о денежном подкупе фарисеями караульной страже, которая охраняла гроб Спасителя и распространение этого слуха среди народа. За это на него хотели наброситься и убить, но они потеряли зрение, и лишь по молитве апостола стали видеть. Это чудо их убедило в истинности Христа.
О кончине апостола Филиппа известно не так много, и мнения по этому поводу расходятся. В одной версии его распяли вниз головой, другая сообщает, что святому отсекли голову.
27 ноября отмечается память апостола Филиппа, и после этого дня начинается Рождественский пост, который и получил свое название – Филиппов.