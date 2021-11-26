Число погибших на шахте «Листвяжная» на Кузбассе выросло до 52 человек. Выживших нет

В Кемеровской области число погибших на шахте «Листвяжная» выросло до 52 человек. Там произошел взрыв с последующим возгоранием утром 25 ноября. В момент происшествия под землей работали 285 человек, 43 из них пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы в медучреждения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас в регионе объявлен двухдневный траур.
– Скорее всего случился метановый взрыв, он произошел из-за того, что образовалась искра, после чего последовал динамический удар, ранивший горняков, – сказал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
Также один из сотрудников, которому удалось спастись при трагедии, рассказал, что у рабочих, которые остались в шахте после взрыва с собой имелись сумки «Самоспасатели», однако кислорода им может хватить на шесть часов. На момент заявления с аварии прошло 12 часов. Связи с оставшимися сотрудниками не было, а пробраться к ним спасатели не могли, потому что произошло сильное задымление местности. Также мужчина рассказал, что большинство шахтеров отличились смелостью и сразу после взрыва кинулись спасать коллег.
После произошедшего следственными органами было возбуждено уголовное дело. А задержать успели директора, первого заместителя директора и начальника участка. Им будет предъявлено обвинение в совершении нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также известно, что за текущий год на объекте было выявлено 914 нарушений за 127 проверок. Работы шахты приостанавливали девять раз, а общая сумма штрафов составила более четырех млн рублей.