Ни копейки не потрачу: прикольные поздравления во Всемирный день отказа от покупок, когда гуляет на дворе Черная пятница 26 ноября

Дня не представляешь без покупок?
Так давай же, соверши поступок –
В магазин сегодня не ходи,
Лучше с другом дома посиди,
Поболтайте вы о том, о сем,
Вас я поздравляю с этим днем-
Днем, что без покупок провели
Вы от магазинов всех вдали!
В последнюю субботу ноября,
Всех призываю в магазины не ходить!
С Днем без покупок поздравляю я,
И призываю день один прожить
Без вечных шмоток, пива и колбас!
В конце концов, за день мы не помрем,
Коль не дождутся магазины нас,
А чем заняться, право, мы найдем!
Давайте сегодня останемся дома,
Давайте совсем не пойдем в магазин,
Ведь там ситуация всем нам знакома –
Не сможем пройти мимо ярких витрин!
И чтобы отметить нам день без покупок,
Давайте мы лучше в кино все пойдем,
А может в кафе, погуляем по парку,
И с пользой все вместе мы день проведем!
Стихи: Поздравкин
Открытки: fresh-cards.ru