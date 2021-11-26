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Ни копейки не потрачу: прикольные поздравления во Всемирный день отказа от покупок, когда гуляет на дворе Черная пятница 26 ноября

2:15:3511/26/2021
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Всемирный день отказа от покупок (Buy Nothing Day) отмечается одновременно с «Черной пятницей» и началом рождественских распродаж, когда покупатели полностью опустошают полки магазинов в своем стремлении обзавестись массой зачастую ненужных вещей.

Всемирный день отказа от покупок

Дня не представляешь без покупок?
Так давай же, соверши поступок –
В магазин сегодня не ходи,
Лучше с другом дома посиди,
Поболтайте вы о том, о сем,
Вас я поздравляю с этим днем-
Днем, что без покупок провели
Вы от магазинов всех вдали!

Всемирный день отказа от покупок

В последнюю субботу ноября,
Всех призываю в магазины не ходить!
С Днем без покупок поздравляю я,
И призываю день один прожить
Без вечных шмоток, пива и колбас!
В конце концов, за день мы не помрем,
Коль не дождутся магазины нас,
А чем заняться, право, мы найдем!

Всемирный день отказа от покупок

Давайте сегодня останемся дома,
Давайте совсем не пойдем в магазин,
Ведь там ситуация всем нам знакома –
Не сможем пройти мимо ярких витрин!
И чтобы отметить нам день без покупок,
Давайте мы лучше в кино все пойдем,
А может в кафе, погуляем по парку,
И с пользой все вместе мы день проведем!

Стихи: Поздравкин
Открытки: fresh-cards.ru

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