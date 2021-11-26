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Можно ли на выходные 27 и 28 ноября 2021 убираться дома, развлекаться, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви

8:00:4011/26/2021
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В эти выходные пройдут важные церковные события: в субботу наступит Филиппов день, а в воскресенье начнется Рождественский пост.

Эти выходные станут прекрасной возможностью для того, чтобы провести крупную уборку дома. Фото: Pxfuel.com
Эти выходные станут прекрасной возможностью для того, чтобы провести крупную уборку дома. Фото: Pxfuel.com

Выходные — это дни, когда все люди реализуют будничные мечты в жизнь. Кто-то занимается активным отдыхом, кто-то лежит на диване за просмотров кино или сериалов, а кто-то пытается сделать все незаконченные дела. В любом случае, чем бы ни занимался человеком, ему необходимо следить за советами лунного календаря и запретами церкви, чтобы не допустить ошибок.

На 27 и 28 ноября выпадает два важных церковных события. В эту субботу наступит Филиппов день, в который существует ряд запретов: во-первых, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ходить в лес, ругаться и спорить с окружающими, а также погружаться в грустные мысли. Это время лучше всего провести за отдыхом в хорошей компании. В воскресенье же начнется Рождественский пост. В него каждый верующий должен питаться, согласно календарю питания. Также необходимо ограничить свои потребности и отказаться от соблазнов. Этот период служит подготовкой к наступлению Рождества Иисуса Христа.

А что говорит лунный календарь?

В эти выходные прекрасным решением, согласно лунному календарю, будет кропотливая работа, в которой необходимо погрузиться с головой. Такая деятельность станет проще и потребует меньше энергетических трат. Также в гору пойдут финансовые дела, учеба и любой акт саморазвития.

В субботу лунный календарь советует заняться завершением начатых дел, а также составлением планов на будущее время. В воскресенье же стоит развлечься и провести отдых за общением и вещами, которые принесут вам удовольствие.

Отметим, что лунный календарь и церковные запреты могут противоречить друг другу. Поэтому стоит выбрать то, чего вы хотите прислушиваться в первую очередь. Если же противоречий не будет, а оба источника предлагают сделать одно и то же — все пойдет как по маслу. Такие дела особо счастливы.

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праздникзапретылунный календарь
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